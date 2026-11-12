양평군·군의회, 3년 만에 합동워크숍…관광·경제 발전 우수사례 벤치마킹

경기 양평군이 양평군의회와 함께 다른 지방자치단체의 우수 정책과 시설 운영사례를 살펴보며 지역 발전을 위한 협력 방안 모색에 나섰다.

양평군은 지난 8일부터 10일까지 2박 3일간 경남 진주와 울산 등에서 군의회와 집행부 합동워크숍을 진행했다고 12일 밝혔다.

▲양평군·양평군의회 경북 영천 렛츠런파크 방문 기념촬영 ⓒ양평군

이번 워크숍은 제10대 군의회와 민선 9기 출범 이후 처음 마련된 것으로, 주요 정책과 사업에 접목할 우수사례를 발굴하고 군정 발전을 위한 미래 성장동력을 모색하기 위해 추진됐다. 집행부와 의회 간 소통과 협력을 강화하는 데도 목적을 뒀다.

워크숍에는 전진선 양평군수와 부군수를 비롯한 집행부 관계자 16명, 지민희 군의회 의장 등 군의원 12명 등 모두 28명이 참여했다.

참석자들은 산업과 관광·문화, 경제 등 다양한 분야의 정책 사례를 살펴보기 위해 3곳의 현장과 1개 기관을 방문했다.

특히 세미원의 국가정원 도약을 위해 담양 죽녹원과 진주 월아산 숲속의 진주, 울산 태화강 국가정원을 찾아 정원 조성과 운영 사례를 살펴봤다. 월아산 숲속의 진주에서는 진주시 관계 공무원들이 직접 시설 운영 현황과 조성 사례를 설명했다.

또한 사격장 이전과 연계한 경마테마공원 유치 가능성을 검토하기 위해 영천 렛츠런파크를 방문해 시설 운영과 사업 추진 현황을 청취하고 관련 시설을 둘러봤다.

전진선 군수는 “지역의 주요 현안에 대해 군과 의회가 직접 소통하고 다른 지자체의 우수사례를 군정에 활용하고자 이번 워크숍을 추진했다”며 “이번에 얻은 지식과 경험을 바탕으로 관광과 일자리, 경제 성장에 활력을 불어넣고 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편, 양평군과 군의회의 합동워크숍은 2023년 이후 3년 만에 추진됐으며, 군은 앞으로도 지속가능한 지역 발전을 위해 의회와 소통하고 협력하는 자리를 마련할 계획이다.