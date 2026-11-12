유학생 4명서 99명 급증한 순창…"주거·돌봄·회문산 교육센터로 정착 견인"

농촌 유학생 수가 4년 만에 25배 가까이 급증하며 ‘전북유학 100명 시대’를 눈앞에 둔 전북 순창군이 아이들이 찾아와 머무는 지속가능한 교육 도시로 도약하기 위해 주거와 돌봄, 생태 교육 인프라 대폭 확충에 나선다.

전북특별자치도교육청은 12일 순창군과 ‘2026년 교육감 시군방문 교육협력 간담회’를 열고, 교육혁신선도지역으로 선정된 순창군의 지역 특색을 살린 교육혁신과 전북유학을 연계해 학령인구 감소 및 지역소멸 위기에 공동 대응하기로 뜻을 모았다.

이날 자리에는 천호성 교육감과 최영일 순창군수, 오수환 순창군의회 의장, 허인석 순창교육지원청 교육장 등이 참석해 단순한 행사성 논의를 넘어 현장 정착을 위한 구체적 실행 과제를 집중 점검했다.

▲12일 전북 순창군에서 열린 전북특별자치도교육청 교육협력 정책간담회에 앞서 천호성 교육감과 최영일 순창군수가 인사를 나누고 있다.ⓒ

가장 눈에 띄는 대목은 급증하는 유학생 가구를 뒷받침할 주거·돌봄 기반 강화다.

순창군의 전북유학생은 2022년 4명에서 올해 99명으로 가파르게 늘었고, 운영 학교 역시 1곳에서 11곳으로 확대됐다.

양 기관은 이러한 성장세가 일회성에 그치지 않도록 주거 지원 담당 인력을 확보하고 귀농·귀촌 사업과 긴밀히 연계하는 한편, 지역 협력체계인 순창협의회를 구성해 유학생 가족의 안정적인 지역 안착을 돕기로 했다.

면 단위 농촌 지역의 돌봄 공백 해소와 청소년 활동 공간 확충 방안도 구체화했다. 작은도서관과 마을회관을 늘봄학교 거점으로 적극 활용하고 돌봄센터가 없는 사각지대에는 새로운 거점 기관을 발굴해 촘촘한 돌봄망을 구축할 계획이다.

아울러 구림면과 동계면, 쌍치면에는 청소년문화센터를 단계적으로 조성해 농촌 청소년들의 문화·여가 갈증을 해소하는 방안을 검토한다.

지역의 풍부한 생태·역사문화 자원과 예체능 역량을 활용한 대규모 교육 기반 사업도 속도를 낸다.

▲12일 전북 순창군에서 열린 전북특별자치도교육청 교육협력 정책간담회에 앞서 천호성 교육감과 최영일 순창군수를 비롯한 참석자들이 교육 협력을 다짐하고 있다. ⓒ

순창군은 2027년부터 2031년까지 257억 원을 들여 구림면 회문산 일원에 교육센터와 치유광장, 회문에듀길 등을 조성하는 사업을 제안해 지역 자연환경을 살아있는 배움터로 탈바꿈시키겠다는 청사진을 제시했다.

이와 함께 2027년 1월부터 2년간 25억 원을 투입해 순창제일고 실외 테니스장 4면에 비가림 시설과 인조 잔디를 설치하고, 순창청소년 무지개 국악오케스트라와 학교 동아리 활동 등 지역 연계 예체능 프로그램을 폭넓게 지원해 학생들의 훈련과 활동 여건을 한층 끌어올릴 방침이다.

천호성 교육감은 “순창의 전북유학이 100명 시대를 눈앞에 둔 것은 작은 학교와 지역사회가 함께 일궈낸 값진 결실”이라며 “교육혁신선도지역인 순창군과 손잡고 지역 특색을 살린 교육혁신과 전북유학을 유기적으로 연계해 학령인구 감소와 지역소멸 위기를 정면으로 돌파하겠다”고 강조했다.

이어 “주거와 돌봄 기반을 탄탄히 다지고 교육 여건을 획기적으로 개선해 아이들이 스스로 찾아오고 오래 머무는 지속가능한 교육환경을 만들어 가겠다”고 덧붙였다.