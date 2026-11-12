완산학원 교직원들, 전북교육감 공식 면담 요청…"진상 규명·정상화 나서야"

전북 전주의 학교법인 완산학원 교직원들이 학교 운영 과정에서 불거진 각종 의혹의 진상 규명과 학원 정상화를 요구하며 전북특별자치도교육감에게 공식 면담을 요청했다.

완산학원 교직원 전양승 씨 등 18명은 12일 보도자료를 내고 △2019년 특별감사 이후 진행된 교원 징계와 신규 교원 보충 채용의 적법성 △감사·징계 과정의 법 적용 형평성 △완산중학교 특정 교사의 과다 출장과 교장 승진 과정의 특혜 의혹 △2019년부터 이어진 인권침해 문제 등 네 가지 쟁점에 대해 교육청 차원의 전면적인 조사와 대책 마련을 촉구했다.

교직원들에 따르면 2019년 특별감사와 징계로 평교사 16명이 해고된 뒤 이들의 법원 및 교원소청 절차가 마무리되기 전에 신규 교사 18명이 임용됐다.

이들은 후임자 보충 채용 제한 규정 위반 여부와 함께 교육청의 임용 승인 및 국고보조금 형태의 급여 지원 과정에 법적 문제가 없었는지 규명해야 한다고 지적했다.

또한 동일·유사한 혐의에도 특정 교원은 징계에서 제외되고 다른 교원은 중징계를 받은 정황이 있다며 판결문과 수사기록을 토대로 감사·징계의 공정성을 재조사할 것을 요구했다.

▲전주 완산학원. ⓒ

아울러 완산중학교 특정 교사의 출장 실태와 학교장의 관리 책임, 2020년 교감 및 2022년 교장 승진 과정의 공정성에 대한 특별감사와 학원 내 지속적인 차별·부당 대우 등 인권침해 피해자들의 권리 회복 대책도 촉구했다.

이들은 앞서 지난 10월 26일 국가인권위원회와 전북교육인권센터에 진정서를 내고 지난 3일 성명서를 발표했으나 교육청의 별다른 조치가 없었다고 주장했다.

교직원들은 "완산학원 문제는 일부 교직원 간 갈등이나 과거의 일로 치부할 사안이 아니다"며 "교육청은 책임을 회피하지 말고 객관적인 조사와 엄정한 조치를 통해 완산학원 정상화에 나서야 한다"고 밝혔다.

한편 앞서 지난 4일에는 현 완산학원 임시이사회가 기자회견을 열고 2019년 9월부터 2022년 9월까지 활동한 1기 관선 임시이사회 시절의 과잉 징계와 불공정 인사 의혹을 제기하며 교육청의 책임 있는 조치를 요구한 바 있었다.