이천시, 고려대·서강대 연계 반도체 자율연구 성과 공유

경기 이천시가 지역 고등학생들의 반도체 분야 탐구역량을 높이고 미래 반도체 인재를 양성하기 위한 산학협력 교육에 성과를 내고 있다.

이천시는 지난 11일 이천시 청소년생활문화센터에서 ‘2026학년도 2학기 이천시-고려대·서강대 연계 반도체 자율연구(R&E) 프로그램 발표회’를 개최했다고 12일 밝혔다.

▲반도체 자율연구(R&E) 프로그램 발표회 현장 ⓒ이천시

이번 발표회는 고려대학교 신창환 반도체공학과 교수와 서강대학교 김광수 시스템반도체공학과 교수의 지도 아래 학생들이 한 학기 동안 진행한 연구 성과를 공유하기 위해 마련됐다.

이현고등학교 학생 20명과 이천양정여자고등학교 학생 20명 등 모두 40명이 8개 팀을 구성해 참여했으며, 팀별 연구 결과를 발표하고 대학 교수진으로부터 전문적인 평가와 조언을 받았다.

고려대와 연계한 이현고 학생들은 반도체 칩의 바이오메디컬 응용, 메모리 반도체 산업, 2차원(2D) 반도체의 센서 활용, 메모리 성능이 인공지능(AI) 연산 시간에 미치는 영향 등을 연구했다.

서강대와 연계한 이천양정여고 학생들은 대규모 언어모델의 메모리 병목 현상과 해결 방안, 칩렛 기술의 경제성, CXL 기반 메모리 구조, 고대역폭메모리(HBM)와 플래시어텐션(FlashAttention)을 활용한 AI 반도체 성능 개선 등을 주제로 연구 결과를 발표했다.

이날 행사에는 이천시와 이천교육지원청 관계자, 양교 교장, 한국세라믹기술원 이천분원장 등이 참석해 학생들을 격려했다.

시 관계자는 “이번 발표회는 이천시가 두 대학과 체결한 반도체 인재 양성 협약의 소중한 결실”이라며 “교육 때문에 찾아오는 도시로 성장할 수 있도록 미래 인재를 키우는 교육 기반 구축에 역량을 집중하겠다”고 말했다.

한편, 이천시의 반도체 자율연구 프로그램은 대학과 연계해 진로특강, 반도체 기업 현장 견학, 대학 탐방, 자율연구, 성과발표회로 이어지는 단계별 교육과정이다. 올해는 관내 4개 고등학교 학생 80명을 대상으로 학기별로 운영됐으며, 1학기에는 이천고와 효양고 학생들이 참여했다.