[속보] 전재수, '정당' 고려 전국 단체장 지지도 1위…오세훈 크게 제쳤다

전재수 부산시장이 전국 광역자치단체장 직무수행 평가에서 두 달 연속 1위를 차지했다. 2위는 오세훈 서울시장이었다. 두 시장 간 지지 수준 격차는 크게 벌어졌다.

12일 여론조사 전문기관 리얼미터가 발표한 10월 전국 광역자치단체장 직무수행 만족도 조사 결과를 보면, 전 시장은 '정당지표 상대지수'에서 147.4점을 얻어 전국 광역자치단체장 중 1위에 올랐다.

이는 9월 점수(125.4점)보다 22점 상승한 결과다. 전 시장은 9월에도 이 지표에서 1위를 차지해 이번이 두 달 연속 1위다.

2위는 오세훈 서울시장으로 126.7점이었다. 전 시장과 오 시장 간 격차는 20.7점으로 9월의 0.5점에서 크게 벌어졌다.

이어 신용한 충북지사(118.9점), 우상호 강원지사(117.9점), 조상호 세종시장과 박완수 경남지사(각 117.8점)가 뒤를 이었다.

정당지표 상대지수란 광역단체장 직무수행 평가를 해당 지역 소속 정당 지지율과 비교한 지표다.

100점을 넘으면 단체장 개인의 직무수행 평가 결과가 지역 소속 정당 지지율보다 높다는 의미다. 100점에 못 미치면 반대로 정당 지지율보다 단체장 평가가 낮음을 뜻한다.

전 시장이 100점을 훌쩍 넘는 높은 점수(147.4점)를 얻은 것은, 소속 정당인 더불어민주당의 부산 지역 지지율과 비교해 전 시장이 특히 다른 광역단체장보다 높은 수준의 지지를 얻고 있음을 보여준다.

다만 전 시장은 정당 지지율을 반영하지 않은 일반 직무수행 만족도에서는 48.2%를 기록해 전국 단체장 4위에 올랐다. 이는 9월보다 1.0%포인트 하락한 수치다.

일반 직무수행 만족도 1위는 이철우 경북지사(57.2%)였다. 이어 박완수 경남지사(54.7%), 오세훈 서울시장(54.5%)이 뒤를 이었다. 추경호 대구시장(45.3%)이 전 시장에 이어 5위였다.

정당지표 상대지수에서는 상대적으로 더불어민주당 소속 단체장이 높은 점수를 얻은 반면, 일반 직무수행 만족도 조사에서는 국민의힘 소속 단체장이 높은 점수를 얻은 게 눈에 띄는 대목이다.

이번 조사는 리얼미터가 지난 10월 28일부터 31일까지 전국 18세 이상 성인 1만 2800명(시도별 800명)을 대상으로 유·무선 임의전화걸기(RDD) 자동응답 방식으로 진행했다.

광역단체별 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트이며, 응답률은 2.9%다.