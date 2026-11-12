GH, 광교 지분적립형 분양주택 청약 2만여건 몰려…최고 경쟁률 210대 1

경기주택도시공사(GH)가 전국 최초로 선보인 지분적립형 분양주택이 청약 시장에서 높은 관심을 끌었다. 초기 주택 구입 부담을 낮춘 새로운 공공주택 모델이라는 점에서 특히 청년층의 관심이 집중된 것으로 나타났다.

GH는 지난 9일부터 11일까지 수원 광교신도시 ‘광교 자연앤 센트레빌’ 지분적립형 분양주택 240가구에 대한 청약을 접수한 결과, 모두 2만946건이 신청됐다고 12일 밝혔다.

▲광교 자연앤 센트레빌 지분적립형 분양주택 조감도 ⓒ경기주택도시공사

평균 경쟁률은 특별공급 71대 1, 일반공급 1순위 100대 1을 기록했다. 같은 단지에서 공급한 일반 공공분양주택 360가구에도 3만856건이 접수되면서 전체 청약 신청 건수는 5만1802건에 달했다.

특히 지분적립형 분양주택 특별공급에서는 청년층의 관심이 두드러졌다. 168가구 모집에 1만1985건이 접수된 가운데 청년 특별공급은 36가구 모집에 5768건이 몰려 평균 160대 1의 경쟁률을 기록했다. 이는 6개 특별공급 유형 가운데 가장 높은 수치다.

청년층이 가장 선호한 주택형은 전용면적 59㎡B로, 22가구 모집에 4천629건이 신청돼 210대 1의 경쟁률을 나타냈다.

지분적립형 분양주택은 초기 분양가의 25%만 납부하고 GH 보유 지분에 대한 임대보증금을 예치하면 입주할 수 있는 것이 특징이다. 입주 이후에는 5년마다 지분대금을 납부해 소유 지분을 단계적으로 늘려가며, 20년에 걸쳐 최종적으로 주택 소유권 100%를 확보하는 방식이다.

함께 공급된 일반 공공분양주택도 높은 경쟁률을 보였다. 특별공급 270가구에 1만521건이 접수됐으며, 일반공급 90가구에는 1순위 1만6587건, 2순위 3748건이 신청됐다. 일반공급 1순위 평균 경쟁률은 184대 1이었으며, 전용면적 84㎡A는 10가구 모집에 2606건이 몰려 최고 260대 1을 기록했다.

김용진 GH 사장은 “광교 지분적립형 분양주택에 청년 세대를 비롯한 많은 도민이 뜨거운 관심을 보내줬다”며 “초기 목돈 마련에 어려움을 겪는 청년들에게 실질적인 주거 사다리가 될 수 있도록 혁신적인 공공주택 공급을 지속적으로 확대하겠다”고 말했다.