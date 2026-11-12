박용선 포항시장, 죽도·두호·우창동 현장 소통…주민 건의 청취·주요 사업 점검

POEX 건립 현장·창포빗물펌프장 방문해 주요 사업 추진 상황 점검

박용선 경북 포항시장이 죽도동과 두호동, 우창동을 잇달아 찾아 주민들과 지역 현안을 논의하고 주요 사업 현장을 점검했다.

박 시장은 지난 10일부터 12일까지 3개 동 행정복지센터에서 공감소통 간담회를 가졌다.

죽도동에서는 노후주거지 정비와 생활체육·복지시설 확충, 두호동에서는 유휴 부지 활용과 해안 야간경관 개선, 우창동에서는 시장 주변 환경 정비와 교차로 교통안전 개선 등이 주요 건의사항으로 제시됐다.

박 시장은 11일 두호동 간담회에 앞서 포항국제전시컨벤션센터(POEX) 건립 현장을 방문해 전시장과 컨벤션홀 등 주요 시설의 공사 진행 상황과 주변 정비 현황을 살폈다.

이어 12일에는 창포동 저지대 침수 예방을 위해 추진 중인 창포빗물펌프장 사업 현장을 찾아 펌프장과 유수지 증설 상황을 점검했다.

포항시는 간담회에서 제기된 주민 의견을 관련 부서별로 검토해 처리 가능한 사안부터 조치하고, 예산 확보와 관계기관 협의가 필요한 사업은 추진 방안을 마련할 계획이다.

박용선 포항시장은 “시민 여러분의 변함없는 성원이 2,300여 공직자가 시정에 전념할 수 있는 큰 힘”이라며 “앞으로도 시민 곁에서 소통하며 지역의 어려움을 함께 해결해 나가는 든든한 동반자가 되겠다”고 말했다.

한편 포항시는 앞으로도 읍면동 공감소통 간담회를 통해 주민들의 생활 불편과 지역 현안을 청취하고 주요 사업 추진 상황을 점검할 방침이다.