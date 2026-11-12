인천 남동산단에 복합문화센터 '산다락' 개관…문화선도산단 선도

인천광역시가 노후 산업단지에 문화·생활 편의시설을 확충해 청년과 근로자가 머물고 싶은 공간으로 탈바꿈시키는 사업에 속도를 내고 있다.

인천시는 12일 남동산단케이원 지식산업센터에서 기업인과 근로자, 지역 주민 등 100여 명이 참석한 가운데 인천산단 복합문화센터 ‘산다락’ 개관식과 문화선도산단 비전선포식을 개최했다고 밝혔다.

▲박찬대 인천광역시장(오른쪽 두번째)이 인천산단 복합문화센터 '산다락' 개관 세리머니를 하고 있다. ⓒ인천광역시

이번에 문을 연 ‘산다락’은 산업단지의 ‘산단’과 친근한 아지트 같은 ‘다락방’을 결합한 이름으로, 산업단지 내 부족했던 문화·생활 편의시설을 한곳에 모은 복합공간이다. 총사업비 58억 원을 투입해 1408㎡ 규모로 조성했다.

센터에는 다목적 카페를 비롯해 K-POP 댄스와 요가 등을 운영하는 스포츠스튜디오, 보컬·드럼·기타 강좌를 위한 뮤직스튜디오, 공예·미술 수업이 열리는 아트스튜디오, 동호회와 스터디를 위한 커뮤니티룸 등이 들어섰다.

특히 무인 로봇 바리스타를 활용한 음료 제조 시연 등 다양한 체험 요소도 마련해 근로자와 지역 주민들이 일상에서 문화와 여가를 즐길 수 있도록 했다.

‘산다락’은 이달부터 요가와 K-POP 댄스, 어반스케치, 프랑스자수 등 6개 시범 강좌를 시작으로 본격 운영에 들어간다. 운영시간은 평일 오전 9시부터 오후 9시까지이며, 인천테크노파크가 시설 운영을 맡는다.

이날 개관식에서는 2029년까지 총 631억 원을 투입하는 ‘남동문화선도산단’ 조성 사업의 5대 핵심 전략인 ‘남동 WINGS’ 비전도 발표됐다.

시는 문화 프로그램 확대와 산업단지 랜드마크 조성, 문화콘텐츠 균형발전, 문화거리 및 공장 리뉴얼, 청년 참여형 플랫폼 구축 등을 통해 남동산단을 산업과 문화, 일과 삶이 공존하는 공간으로 발전시킬 계획이다.

박찬대 인천시장은 “지난 40년간 인천 경제를 뒷받침해 온 남동국가산업단지가 산다락 개관을 계기로 산업과 문화가 어우러진 문화혁신 거점으로 거듭날 것”이라며 “청년과 근로자, 시민 누구나 찾아와 머물고 싶은 대표 문화선도산단으로 조성하겠다”고 말했다.