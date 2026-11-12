대구공업대, 지역을 교육현장으로...파크골프·로컬창업 인재 양성에 나선다

▲대구공업대학교가 대학혁신지원사업을 통해 디지털 기반 스크린 파크골프 실습시설을 조성하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구공업대

대구공업대학교가 대학 교육의 무대를 캠퍼스 밖 지역사회로 넓히며 지역산업과 연계한 실무형 인재 양성에 나서고 있다.

파크골프 전문 교육시설 구축 및 관련 학과 신설을 추진하는 한편, 재학생들이 지역 문화·관광자원을 직접 체험하고 창업 아이디어를 발굴하는 현장 중심 교육도 강화하고 있다.

이는 단순한 전공교육을 넘어 지역의 산업 수요와 생활체육, 관광자원을 교육과 연결하려는 시도라는 점에서 주목된다.

대구공업대학교(총장 이별나)는 대학혁신지원사업을 통해 교내 8호관 3층에 디지털 기반 스크린 파크골프 실습시설을 구축했다고 12일 밝혔다.

이번 시설은 날씨와 계절에 관계없이 파크골프 실습교육을 진행할 수 있도록 조성됐으며, 2027년 3월 신설 예정인 파크골프과의 핵심 교육 인프라로 활용될 예정이다.

신설 학과는 파크골프 실기능력뿐 아니라 스포츠 지도, 운동처방, 시니어 건강관리, 경기 운영, 생활체육 프로그램 기획 등 현장에서 요구되는 실무역량을 갖춘 전문인력 양성을 목표로 한다.

또한 대학은 기존 골프레저과의 교육 경험과 실습 인프라를 활용하고 디지털 스포츠 장비를 교육과정에 접목하는 한편, 관련 자격 취득과 현장실습, 지역 생활체육기관과의 협력도 확대할 계획이다.

특히 실습시설을 지역주민에게 개방하고 파크골프 입문교육과 시니어 생활체육 프로그램, 건강증진 활동, 지도자 역량 강화 교육 등을 단계적으로 운영한다는 점도 눈길을 끈다.

대학 교육시설을 전문인력 양성뿐 아니라 지역주민의 건강과 여가활동을 지원하는 생활체육 교육 거점으로 활용하겠다는 구상이다.

▲대구공업대 헤어디자인과 재학생 30명이 최근 경북 청송 일원에서 이틀간 '로컬문화 현장탐방 프로그램'을 실시하고 있다ⓒ대구공업대

지역자원을 활용한 창업교육도 현장 중심으로 추진되고 있다.

대구공업대학교 헤어디자인과 재학생 30명은 최근 경북 청송 일원에서 이틀간 '로컬문화 현장탐방 프로그램'을 실시했다.

이번 프로그램은 지역의 문화·관광자원과 특산물을 직접 경험하고 이를 새로운 콘텐츠와 창업 아이디어로 발전시키기 위해, 학생들은 첫날 청송 지역 로컬푸드 식당과 주왕산, 관광단지 등을 방문해 지역의 자연환경과 먹거리 문화 체험과 함께 지역자원의 특성을 분석하고 이를 관광상품과 브랜드 콘텐츠로 발전시킬 수 있는 다양한 아이디어를 공유했다.

이어 둘째 날에는 청송 사과축제 현장을 찾아 지역 대표 특산물인 사과를 활용한 콘텐츠와 축제 운영 사례를 살펴보며 지역자원의 상품화 및 차별화 전략에 대한 이해도를 높였다.

이는 특산물이 단순한 농산물을 넘어 지역의 정체성을 담은 브랜드와 관광상품으로 확장되는 과정을 직접 확인하며 지역자원의 상품화와 차별화 전략을 살펴보는 계기가 됐다.

이번 두 사업의 공통점은 대학 교육을 실제 지역사회와 산업현장에 연결하려는 데 있다.

파크골프 분야에서는 고령화와 생활체육 수요 증가에 대응할 전문인력을 양성하고, 로컬문화 교육에서는 지역의 자연·문화·특산물을 새로운 콘텐츠와 창업 기회로 연결하는 역량을 키우는 것이다.

이는 대학이 보유한 교육시설과 전문인력, 교육과정을 지역사회와 공유하고 지역의 다양한 자원을 학생들의 실무교육에 활용한다는 점에서 의미가 있다.

대구공업대학교 관계자는 "스크린 파크골프 실습시설 구축과 파크골프과 신설을 통해 전문인력을 양성하고, 지역주민과 함께 활용하는 열린 스포츠 교육공간으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

대학은 앞으로도 전공 실무교육과 지역 연계 교육을 확대해 학생들의 현장 대응능력을 높이고, 지역사회와 상생하는 교육협력 모델을 지속적으로 구축해 나갈 방침이다.