가을 관광철 앞둔 남원시, 장애인전용주차구역 집중 점검

남원시가 가을 관광철을 맞아 장애인 전용 주차구역의 올바른 이용문화 정착을 위해 민관합동 점검에 나선 가운데, 현장에서는 장애인 전용 주차구역 이용실태에 대한 시민들의 관심도 높아지고 있다.

남원시는 오는 11월 12일 광한루원과 김병종 미술관을 중심으로 장애인 전용 주차구역 이용실태에 대한 민관 합동점검을 실시한다고 밝혔다. 이번 점검에는 남원시 장애인복지 담당 공무원과 남원시 장애인편의증진기술지원센터 관계자 등 5명이 참여한다.

주요 점검 대상은 장애인 주차 가능 표지를 부착하지 않은 차량의 불법 주차, 사용이 불가능한 구형 표지 부착 차량의 주차, 장애인 주차 표지를 부착했더라도 실제 보행상 장애인이 탑승하지 않은 차량의 이용, 장애인 전용 주차구역 진입을 방해하는 행위 등이다.

▲ⓒ프레시안

실제 취재 과정에서 확보한 사진에는 장애인 전용 주차구역에 주차된 차량에서 성인 이용자들이 승·하차한 뒤 일반적인 보행으로 이동하는 모습이 포착됐다. 사진만으로 해당 이용자들의 장애 여부나 관련 규정 위반 여부를 판단할 수는 없지만, 남원시가 이번 점검에서 중점적으로 살펴보겠다고 밝힌 '보행상 장애인이 탑승하지 않은 차량의 이용 여부'와 관련해 시민들의 관심을 끌고 있다.

▲ⓒ프레시안

장애인 전용 주차구역은 보행에 어려움이 있는 장애인의 이동권 보장과 접근성 향상을 위해 마련된 공간이다. 그러나 일부 이용자들의 인식 부족으로 인해 정당한 이용 대상자가 주차공간을 확보하지 못하는 사례가 지속적으로 발생하면서 사회적 문제로 지적되고 있다.

남원시는 점검 과정에서 위반행위가 확인될 경우 관련 법령에 따라 조치하는 한편 시민과 관광객을 대상으로 안내문 배부와 홍보활동도 병행할 계획이다.

남원시 주민복지과장은 "장애인 전용 주차구역은 보행에 어려움이 있는 장애인을 위한 공간"이라며 "이번 합동점검을 통해 올바른 주차문화가 정착되고 배려와 존중의 문화가 확산되기를 기대한다"고 말했다.

한편 남원시는 이번 합동점검 결과에 따라 위반사항에 대한 후속조치를 실시하고 장애인 전용 주차구역의 올바른 이용을 위한 홍보와 계도활동을 지속적으로 추진할 방침이다.