경기도, 내년 국비 확보 총력전…국회 앞 종합상황실 가동

경기도가 2027년 정부 예산안의 국회 심사를 앞두고 국비 확보를 위한 총력 대응에 나선다.

도는 국회 예산결산특별위원회의 예산안 계수조정이 오는 16일부터 본격화됨에 따라 ‘2027년 국비 확보를 위한 경기도 종합상황실’을 운영한다고 12일 밝혔다.

▲경기도청 전경 ⓒ경기도

종합상황실은 예산안 의결 때까지 국회 앞 경기도 중앙협력본부에 설치되며, 하종목 행정1부지사가 상황실장을 맡아 다음 주부터 상주하며 대응을 총괄한다.

도는 2027년 정부 예산안에 노인장기요양 재가·시설급여 지원 5648억 원, 노동감독관 인건비 205억 원, 전국(장애인)체전 운영지원 381억 원 등 86개 과제, 총 5조4350억 원의 국비 확보를 추진하고 있다.

이와 함께 미래대응기금의 경기도 배정과 소방 재원 확보, 지방세제 개편을 위한 입법 대응에도 집중할 계획이다.

추미애 지사는 “심각한 재정위기 상황인 만큼 예년과는 다른 비상한 각오로 국비 확보에 임해야 한다”며 “국비 확보 하나하나에 경기도민의 삶이 달려 있다는 생각으로 총력 대응해 달라”고 당부했다.

도는 국회 예산 심사 과정에서 주요 사업의 필요성과 타당성을 적극 설명하고, 지역 현안 사업의 정부 예산 반영을 위해 대응 역량을 집중할 방침이다.