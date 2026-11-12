한전KPS, ESG 평가 5년 연속 A등급…환경·사회·지배구조 전 부문 'A'

▲한전KPS 본사 전경.ⓒ

전력설비 정비 전문회사인 한전KPS가 한국ESG기준원(KCGS)이 실시한 2026년 ESG(환경·사회·지배구조) 평가에서 5년 연속 종합 A등급을 획득하며 지속가능경영 역량을 입증했다.

12일 한국ESG기준원은 매년 상장회사와 금융회사의 ESG 경영 수준을 평가해 S부터 D까지 7단계 등급을 부여하고 있으며, 평가 결과는 투자자 등 자본시장 참여자에게 기업의 지속가능경영 수준을 판단하는 자료로 활용된다.

올해는 유가증권시장 상장회사 794개 기업 가운데 223개 기업이 A+ 또는 A등급을 받았으며, 최고 등급인 S등급을 받은 기업은 없었으며, A등급 이상을 획득한 기업은 전체의 약 28%를 차지했다.

한전KPS는 이번 평가에서 기후변화 대응과 탄소중립 경영체계 내실화, 관련 정보공시 확대 등 환경 분야의 개선 노력을 인정받았다.

이번 평가에서 주목할 부분은 한전KPS가 5년 연속 종합 A등급을 유지한 데 이어 올해 환경·사회·지배구조 전 부문에서 고르게 A등급을 받았다는 점이다.

특히 기후변화 대응과 공급망 위험관리, 이사회 운영 및 정보공개 등 평가 항목이 다양한 만큼 특정 분야에 치우치지 않은 경영체계 구축이 중요해지고 있다. 다만 ESG 등급은 기업의 경영체계와 관련 활동을 종합적으로 평가한 결과인 만큼, 앞으로도 탄소중립 실천과 인권 보호, 경영 투명성 강화가 지속적인 성과로 이어지는지가 관건이다.

김홍연 한전KPS 사장은 "5년 연속 ESG 종합 A등급 달성은 전 임직원이 함께 ESG 경영 실천을 위해 노력해 온 결과"라며 "앞으로도 환경 보호와 안전한 일터 조성, 투명한 경영을 통해 공기업으로서 사회적 책임을 다하고 국민에게 신뢰받는 기업이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.