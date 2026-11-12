박완수 경남지사, 10월 직무수행 만족도 '전국 2위'

박완수 경남도지사의 10월 직무수행 만족도가 민선 9기 출범 이후 4개월 연속 전국 2위를 유지하고 있다.

즉 전월보다 3.1%포인트 상승한 54.7%를 기록한 것.

지역 내 소속 정당 지지도를 기준으로 산출한 상대지수에서도 100점을 웃돌았다.

이른바 박 지사의 직무수행 만족도가 전월보다 상승한 가운데, 소속 정당의 지역 지지 기반과 비교해 상대적으로 높은 직무평가 수준을 보였다.

▲박완수 경남도지사. ⓒ프레시안(조민규)

한편 여론조사 전문기관 리얼미터는 이번 조사에서 직무수행 만족도와 정당지표 상대지수 모두 전국 1위부터 12위까지만 공개했으며 13위 이하 순위는 발표하지 않았다.

조사기간은 2026년 9월 27일~9월 30일, 2026년 10월 28일~10월 31일까지로 했다. 조사대상/표본수는 전국 18세 이상 유권자 1만2800명(광역단체별 800명, 2026년 9월· 26년 10월 two-month rolling)이다. 조사방법은 유·무선 임의걸기(RDD) 자동응답전화 방식이다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±0.9%p (광역 시도별로는 ±3.5%p)이다.