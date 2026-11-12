박완수 경남지사, 10월 직무수행 만족도 '전국 2위'

박완수 경남도지사의 10월 직무수행 만족도가 민선 9기 출범 이후 4개월 연속 전국 2위를 유지하고 있다.
즉 전월보다 3.1%포인트 상승한 54.7%를 기록한 것.
지역 내 소속 정당 지지도를 기준으로 산출한 상대지수에서도 100점을 웃돌았다.
이른바 박 지사의 직무수행 만족도가 전월보다 상승한 가운데, 소속 정당의 지역 지지 기반과 비교해 상대적으로 높은 직무평가 수준을 보였다.
한편 여론조사 전문기관 리얼미터는 이번 조사에서 직무수행 만족도와 정당지표 상대지수 모두 전국 1위부터 12위까지만 공개했으며 13위 이하 순위는 발표하지 않았다.
조사기간은 2026년 9월 27일~9월 30일, 2026년 10월 28일~10월 31일까지로 했다. 조사대상/표본수는 전국 18세 이상 유권자 1만2800명(광역단체별 800명, 2026년 9월· 26년 10월 two-month rolling)이다. 조사방법은 유·무선 임의걸기(RDD) 자동응답전화 방식이다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±0.9%p (광역 시도별로는 ±3.5%p)이다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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