APCTP 설립 30주년 맞아 ‘Vision 2036’ 선포…포항, 세계 기초과학 중심지 도약 시동

20개 회원국·39개 협정기관 기반 국제 공동연구 및 차세대 과학인재 육성 추진

아시아태평양 지역 기초과학 발전을 이끌어 온 아시아태평양이론물리센터(APCTP)가 설립 30주년을 계기로 국제 연구협력의 폭을 넓히고 세계적인 이론물리 연구거점으로의 도약을 본격화한다.

APCTP는 12일 경북 포항 포스텍 포스코국제관에서 설립 30주년 기념식을 열고 지난 30년간의 연구 성과를 조명하는 한편, 미래 발전전략인 ‘Vision 2036’을 공개했다.

행사에는 포항시와 경상북도, 과학기술계 관계자 및 국내외 연구자 등 200여 명이 참석했다.

이번 기념식의 핵심은 국제 연구 네트워크 확대다. APCTP는 미국물리학회(APS), 덴마크 닐스보어 국제아카데미(NBIA), 인도네시아 국가연구혁신청(BRIN)과 업무협약을 체결하고 글로벌 학술교류와 공동연구 기반을 강화하기로 했다.

센터 발전에 기여한 인사에 대한 공로상 시상과 전 소장인 고(故) 피터 풀데 교수 추모도 진행됐다.

새로운 중장기 발전전략인 ‘Vision 2036’에는 차세대 과학인재 발굴과 육성, 국제 공동연구 활성화, 글로벌 학술 네트워크 강화, 연구·교류 기반시설 확충 등이 담겼다.

단순한 국제 학술교류를 넘어 해외 연구기관과의 실질적인 공동연구를 확대하고 세계 연구자들이 모이는 국제 연구 플랫폼으로 성장하겠다는 구상이다.

1996년 출범한 APCTP는 포스텍을 기반으로 이론물리학 연구와 국제 학술교류, 젊은 연구자 육성에 힘써 왔다.

현재 아시아태평양 지역 20개 회원국과 39개 협정기관을 기반으로 국제협력을 이어가고 있으며, 신진연구그룹(JRG) 운영과 국제학술행사 등을 통해 차세대 연구인력 양성에도 기여하고 있다.

지역사회와의 과학문화 접점도 넓혀 왔다. 과학자 초청 강연과 시민 대상 과학 프로그램, 포항가족과학축제 등을 통해 전문적인 기초과학 지식을 시민과 청소년이 쉽게 접할 수 있도록 했다.

연구기관의 성과를 지역사회와 공유하는 활동이 포항의 과학문화 기반을 넓히는 역할을 하고 있다.

앞으로는 프랑스 국립과학연구센터(CNRS) 연구협력센터 유치 추진 등 해외 유수 연구기관과의 협력을 확대해 국제 공동연구 환경을 강화한다는 계획이다.

이를 통해 포항을 국내 연구자뿐 아니라 해외 석학과 신진 과학자들이 함께 연구하고 교류하는 국제 기초과학 거점으로 발전시킨다는 목표다.

배용수 포항시 부시장은 “APCTP가 세계 석학과 연구자들의 교류를 통해 포항의 과학도시 위상을 높여왔다”고 평가하며 “앞으로도 국제 공동연구와 우수 연구인력 유치를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

APCTP의 이번 30주년 기념식은 지난 성과를 돌아보는 데 그치지 않고, 포항의 연구 역량을 국제 무대로 확장하는 전환점이라는 점에서 의미가 있다.

‘Vision 2036’이 구체적인 연구협력 성과와 인재 육성으로 이어질 수 있을지 주목된다.