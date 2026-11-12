"말 안 들으면 잡아간다"…민속촌 '귀신 참교육', 아동학대 논란 속 종료

한국민속촌이 아동 학대 논란을 빚은 '귀신 참교육' 프로그램을 종료하기로 했다.

민속촌은 12일 지난 9월 12일 시작한 '귀신 참교육' 프로그램을 오는 15일까지만 운영한다고 밝혔다. 그러면서 최근 불거진 아동학대 논란이 아닌, 애초 정해진 운영기간에 따른 종료라고 설명했다.

'귀신 참교육'은 부모가 자녀의 고치고 싶은 습관을 이야기하면, 귀신 분장을 한 민속촌 직원이 말을 보태며 '부모님 말 안 들으면 잡아간다'는 등 아이에게 으름장을 놓는 방식의 프로그램이다.

얼굴을 하얗게 칠하고 귀신 분장을 한 민속촌 직원이 네 살 아동에게 "엄마 때릴 거야?", "선생님 때릴 거야?"라고 울먹이는 아이에게 말하는 장면을 담은 프로그램 관련 영상이 SNS 상에서 조회수 800만 회를 돌파하며 인기를 끌기도 했다. 인기 속에 '어둠의 오은영'이라는 별칭이 붙기도 했다.

이 프로그램에 대한 논란은 현장에서 '귀신 참교육'을 본 한 방문객이 아이들이 심하게 무서워하는 것을 보고 아동학대 혐의 등으로 민속촌을 경찰에 신고하며 불거졌다. 국가인권위원회에도 이 프로그램이 아동 인권을 침해했다는 취지의 진정이 접수됐다.

이에 용인시는 지난 9일 한국민속촌을 방문해 프로그램 운영 실태를 점검하고 아동학대에 해당할 수 있는 행위의 범위 등을 안내했다.

민속촌 측은 부모 동의를 받고 프로그램을 진행했으며 아이가 너무 무서워하면 중단하는 등 내부 지침에 따라 운영했다는 입장이다.