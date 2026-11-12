전주월드컵경기장역 신설해도 익산역 이용자 -3.8%…"제한적 영향, 걱정할 수준 아냐"

전북자치도 전주시에 '전주월드컵경기장역'을 신설해도 호남 철도교통의 중심지인 익산역에 미칠 수요 감소 등 악영향은 현실적으로 3.8%의 이용객이 감소하거나 되레 0.5% 늘어날 수 있다는 전문가 분석이 나왔다.

익산지역에서 "전주월드컵경기장역을 신설할 경우 익산역 이용객 감소 등 직격탄을 맞을 것"이란 우려와 다른 분석이어서 향후 '전주 신설역에 따른 익산역 영향'을 둘러싼 논란이 증폭될 전망이다.

익산시는 12일 오후 '2026년 익산시 철도정책 포럼'을 열고 국가철도망 확충에 발맞춘 익산시 철도정책의 발전방향과 익산역의 미래 위상 강화 방안을 심도 있게 논의했다.

임광균 송원대 교수는 학계와 관계기관 전문가들로 꾸려진 '철도정책포럼' 위원들이 한자리에 모인 이날 포럼에서 '전주월드컵경기장 역사 신설에 따른 익산역 영향'을 발표해 비상한 관심을 끌었다.

▲전주시에 '전주월드컵경기장역'을 신설해도 호남 철도교통의 중심지인 익산역에 미칠 수요 감소 등 악영향은 현실적으로 3.8%의 이용객이 감소하거나 되레 0.5% 늘어날 수 있다는 전문가 분석이 나왔다. ⓒ프레시안

이에 따르면 전주월드컵경기장역이 신설된다 해도 '익산역 수요'는 지역 인구보다 호남권 고속철도 거점기능이 결정하며 신설역이 익산역에 미치는 영향은 매우 제한적인 범위 안에서 변동할 것으로 보인다.

국가 교통데이터를 이용해 사람들이 어디에서 출발해서(Origin) 어디로 이동하는지(Destination)를 교통데이터를 이용해 분석하는 'KTDB OD 분석'에 나선 결과 전주월드컵경기장역 신설 개통시 익산역 이용자 최대 감소율은 -7.6%로 나타났다.

이번 검증은 월드컵경기장 일대 신규역사 도입 시 익산역에 미치는 영향을 △통행발생 원단위 분석 △KTDB OD 분석 등 2가지 방향으로 분석했다.

혁신도시 인구증가가 익산역 이용 증가에 미친 영향을 과거 실적을 토대로 검증하고 혁신도시 기여율 범위를 산출한 후 신설역이 익산역 기존 수요를 흡수하는 규모를 통해 익산역 이용자 감소율 범위를 분석했다.

여기에 외부 자문 검증을 거치는 등 다양한 시나리오를 설정해 익산역의 철도이용수요에 미치는 영향을 정량적인 범위로 제시했다.

임광균 교수는 이와 관련해 "인접지역의 수요가 전량 이전할 경우 1일 1408명이 감소하는 등 '현실적 감소율(절반 적용)'은 -3.8%"라며 "전통적인 수요 추정방법인 외부자문 검증 확인에서도 익산역 철도이용자 예상증가율은 +0.5%에 이를 것"이라고 예측했다.

전문가들은 이날 포럼에서 "전주월드컵경기장역이 신설될 경우 익산역은 정차는 유지하되 전주역과 신설역을 번걸아 정차하는 'KTX 스킵스톱 방식'으로 검토될 것"이라며 "KTX 역사의 이격거리에 대한 기준은 없는 만큼 2개 역사가 가능하며 운행속도 역시 시속 200㎞ 이상 수도권 광역급행열차인 GTX 수준은 될 것"이라고 내다봤다.

임 교수는 "따라서 전주월드컵경기장 신설 역은 익산역 수요를 잠식하기보다 전주 서부권 수요를 분담하는 보완관계로 추진이 가능할 것"이라며 "역사가 전주월드컵경기장에 신설된다 해도 '제로섬(zero-sum)'이 아닌 '플러스 섬(plus-sum)'이 될 것"이라고 주장했다.

▲임광균 송원대 교수는 학계와 관계기관 전문가들로 꾸려진 '철도정책포럼' 위원들이 한자리에 모인 이날 포럼에서 '전주월드컵경기장 역사 신설에 따른 익산역 영향'을 발표해 비상한 관심을 끌었다. ⓒ프레시안

포럼에 참석한 한 전문가는 "전주월드컵경기장역이 신설되면 익산역이 가장 큰 타격을 입을 것이란 지역민들의 우려가 많은 것으로 안다"며 "다른 연구에서도 익산역이 입는 데미지(상처)가 크지 않고 수요도 생각보다 많이 줄어들지 않을 것으로 분석되는 등 너무 걱정하시지 않아도 된다"고 말했다.

다른 전문가는 "다만 익산역의 이용객 감소 등 직접적인 타격보다 전주월드컵경기장역이 신설되면 인근의 혁신도시가 활성화될 것이고 이로 인한 익산역 주변지역의 상대적 위축이 우려된다"며 "익산역의 상대적 위축을 상쇄시킬 익산역 복합개발 등 '상생발전 모델'을 찾아야 할 것"이라고 주장해 이목이 집중됐다.

익산지역민들의 부정적 기류가 뚜렷한 상황에서 전주월드컵경기장역 신설이 익산역에 생각보다 제한적인 영향을 미칠 것이란 분석이 나옴에 따라 향후 찬반 논란도 재점화될 전망이다.