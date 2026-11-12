화성동탄경찰서, 금곡초 앞 스쿨존 교통안전 캠페인 전개

경기 화성동탄경찰서가 어린이 교통사고 예방과 안전한 교통문화 조성을 위해 스쿨존 교통안전 캠페인을 펼쳤다.

화성동탄경찰서는 지난 10일 화성금곡초등학교 앞 어린이보호구역에서 문봉균 서장을 비롯해 학교 관계자와 녹색어머니회, 모범운전자회 등 92명이 참여한 가운데 교통안전 캠페인을 실시했다고 12일 밝혔다.

▲화성동탄경찰서 스쿨존 교통안전 캠페인 모습 ⓒ화성동탄경찰서

이번 캠페인은 보행자의 날(11월 11일)을 맞아 보행자 보호의 중요성을 알리고 어린이들이 안심하고 등하교할 수 있는 교통환경을 조성하기 위해 마련됐다.

참가자들은 등교하는 학생과 학부모, 운전자 등을 대상으로 횡단보도 앞 일시정지와 보행자 보호의무 준수, 무단횡단 금지 등 교통안전 수칙을 홍보했다.

이와 함께 ‘착!한 운전 캠페인’을 통해 안전띠와 안전모 착용, 방향지시등 사용 등 운전자가 일상에서 실천할 수 있는 안전운전 수칙도 안내했다.

특히 어린이 교통사고 예방을 위해 등하굣길 교통지도 봉사활동에 힘써 온 유공자들에게 경찰서장 감사장을 전달하며 감사의 뜻을 전했다.

문봉균 화성동탄경찰서장은 “앞으로도 학교와 유관기관, 협력단체와 긴밀히 협력해 어린이보호구역 교통안전 홍보와 캠페인을 지속적으로 추진하겠다”며 “보행자와 운전자 모두가 안전한 교통문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.