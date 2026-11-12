경기도, 전세사기 예방 6개 우수시군 선정…안전 부동산 거래환경 기여

경기도가 전세사기 예방을 위한 시군별 우수사례를 발굴하고, 현장 중심의 예방 활동 확산에 나섰다.

도는 12일 경기신용보증재단 강당에서 ‘2026년 경기 안전전세 프로젝트 성과발표회’를 열고 용인시와 고양시 일산서구, 광명시, 파주시, 이천시, 오산시 등 6개 시군을 전세사기 예방 우수사례로 선정했다고 밝혔다.

▲전세사기 예방 6개 우수시군 시상식 기념촬영 ⓒ경기도

이번 발표회는 도내 시군과 공인중개사가 협력해 추진한 전세사기 예방 활동의 성과를 공유하고 우수 정책을 확산하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 지역 여건과 공인중개사 수 등을 고려해 3개 그룹으로 나눠 총 12개 시군이 우수사례를 발표했다. 심사위원단은 안전전세 관리단과의 협업, 지역 특성을 반영한 예방 시책, 홍보 활동, ‘경기 안심 부동산’ 확산 노력 등을 종합적으로 평가했다.

그 결과 A그룹에서는 용인시가 최우수, 고양시 일산서구가 우수 시군으로 선정됐다. B그룹에서는 광명시가 최우수, 파주시가 우수 시군에 이름을 올렸으며, C그룹에서는 이천시와 오산시가 각각 최우수와 우수 시군으로 선정됐다.

도는 이날 인공지능(AI) 기반 전세사기 예방 서비스인 ‘경기 안심 부동산’을 소개하고, 이용 활성화를 위한 캠페인 추진 방향과 시군의 협조 사항도 안내했다.

‘경기 안전전세 프로젝트’는 경기도와 시군, 공인중개사가 협력해 지역별 특성에 맞는 전세사기 예방 활동을 추진하고 안전한 부동산 거래 환경을 조성하는 사업이다.

도는 이번 발표회에서 발굴한 우수사례를 도내 시군과 공유하고, 현장 중심의 예방 활동에 ‘경기 안심 부동산’ 서비스를 연계해 전세사기 예방 체계를 강화할 방침이다.

서종환 도 부동산관리팀장은 “전세사기 예방을 위해서는 현장에서 활동하는 시군과 공인중개사의 적극적인 참여와 협력이 중요하다”며 “우수사례를 도내 전역으로 확산하고 경기 안심 부동산 이용을 활성화해 도민이 안심하고 부동산을 거래할 수 있는 환경을 만들어 가겠다”고 말했다.