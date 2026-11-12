이상휘 의원, 해병대 1사단 오천읍 침수 방지대책 촉구…780억 원 배수시설 개선사업 속도 내나

해병대 1사단 자체 배수로 정비도 조기 추진 촉구…주민 안전 강조

경북 포항시 남구 오천읍의 침수 피해를 예방하기 위한 해병대 1사단 배수시설 개선사업이 장기간 지연되면서 주민들의 우려가 커지고 있다.

국회에서도 관련 문제가 제기된 가운데 지역구 국회의원이 국방부에 조속한 사업 추진과 실질적인 대책 마련을 촉구했다.

국민의힘 이상휘 의원(포항남·울릉)은 지난 11일 국회 예산결산특별위원회 비경제부처 질의에서 해병대 1사단 배수시설 개선사업의 지연 문제를 지적하고 국방부의 적극적인 대응을 요구했다.

오천읍은 2022년 태풍 힌남노 당시 큰 침수 피해를 입은 지역이다.

특히 해병대 1사단 내부에서 발생한 빗물이 용덕리와 원리 등 인근 저지대 주거지역으로 유입될 가능성이 제기되면서 근본적인 배수대책 마련이 지역 현안으로 떠올랐다.

부대 내부가 주변 주거지역보다 높은 지대에 자리 잡고 있는 데다 상당 부분이 아스팔트와 콘크리트로 포장돼 있어 집중호우 때 빗물이 주변 지역으로 빠르게 흘러갈 수 있다는 우려다.

실제 주민들은 지난 10월 해병대 1사단 정문 앞에서 집회를 열고 배수시설 개선을 요구하는 등 대책 마련을 촉구해 왔다.

하지만 약 780억 원 규모로 추진되는 배수시설 개선사업은 국방부 사업타당성조사 대상에 선정되지 못하면서 진전을 보지 못하고 있다.

이에 이 의원은 해당 사업이 국방부 소관 시설의 문제인 만큼 국방부가 책임감을 갖고 직접 해결에 나서야 한다고 강조했다.

사업타당성조사를 조속히 진행하고 필요한 예산을 확보해 사업 지연을 해소해야 한다는 취지다.

대규모 개선사업과 별개로 단기적인 침수 예방대책도 주문했다.

해병대 1사단이 자체 예산으로 2027년부터 2028년까지 추진할 예정인 부대 내 배수로 정비사업 역시 공사 일정을 앞당겨 주민들의 불안을 최소화해야 한다는 것이다.

이 의원은 “주민의 생명과 안전을 지키는 것이 국방의 기본 책무라며 군사시설로 인해 인근 주민들이 침수 위험에 노출되는 일이 있어서는 안 된다”고 강조했다.

이에 강신철 국방부 장관은 “사업의 조속한 추진을 위해 노력하겠다”는 입장을 밝혔다.

이번 국회 질의를 계기로 오천읍 배수시설 개선사업이 실질적인 사업타당성조사와 예산 확보로 이어질지 주목된다.

특히 단기 배수로 정비사업의 일정 단축과 780억 원 규모의 중장기 개선사업 추진이 주민 안전을 확보할 핵심 과제로 떠오르고 있다.