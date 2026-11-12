영진전문대-경주여자정보고, 고교부터 대학까지 유아교육 인재 키운다

▲영진전문대가 12일 오전 경주여자정보고 교장실에서 '통합교육과정 운영 협약'을 체결하고 있다ⓒ영진전문대

고등학교에서 배운 전공 교과목을 대학 학점으로 인정받고, 고교 재학 단계부터 대학 전공교육과 취업까지 연계하는 새로운 교육 모델이 추진된다.

영진전문대학교(총장 최재영)가 경주여자정보고등학교와 손잡고 고교와 대학의 교육과정을 연결하는 통합교육체계를 구축해 미래 유아교육 전문인재 양성에 나섰다.

양 기관은 12일 오전 경주여자정보고 교장실에서 '통합교육과정 운영 협약'을 체결했다. 이날 협약식에는 박계현 경주여자정보고 교장과 박종백 영진전문대 부총장을 비롯해 양 기관 관계자와 유아교육 분야 교수진 등이 참석해 구체적인 협력 방안을 논의했다.

이번 협약에서 가장 눈길을 끄는 대목은 고교에서 이수한 교과목을 대학 학점으로 인정하는 제도로서, 경주여자정보고 학생들이 양 기관이 지정한 연계 교과목을 이수한 뒤 영진전문대 유아교육과에 진학하면 최대 6학점까지 대학 학점으로 인정받을 수 있다.

이는 고교와 대학 교육과정 사이의 단절을 줄이고 학생들의 학습 부담을 덜어준다는 점에서 의미가 있으며, 학생들은 고교 때부터 전공 기초를 쌓고, 대학 진학 이후에는 심화된 전공교육과 현장실습에 보다 집중할 수 있을 것으로 기대된다.

양 기관은 단순한 학점 인정에 그치지 않고 교육과정 공동 운영, 교육시설 및 인적 자원 교류, 현장 중심 실습교육, 학생 진로·진학 지원 등으로 협력 범위를 확대할 계획이다.

특히 이번 협약은 기존 협력 관계를 한 단계 발전시켰다는 점에서도 주목된다.

영진전문대 유아교육과는 지난해부터 경주여자정보고와 일학습병행 프로그램을 운영하며 현장실습과 취업, 대학 진학을 연계해 왔으며, 이번에는 교육과정 자체를 연계하고 대학 학점 인정까지 확대하면서 보다 체계적인 교육 협력 기반을 마련했다.

영진전문대는 앞으로 고교 재학생들이 대학의 교육환경과 전공교육을 미리 경험할 수 있도록 지원하고, 대학 진학 이후에도 학습의 연속성이 유지되도록 교육과정을 운영할 방침이다.

아울러 기존 유아교육 역량에 AI·디지털 교육을 접목해 변화하는 교육환경에 대응할 수 있는 실무형 전문인재 양성에도 힘을 쏟을 계획이다.

한편 영진전문대학교 유아교육과는 2027학년도 신입생 70명을 선발한다. 수시 2차 모집은 오는 25일까지 진행하며, 정원 내 7명과 정원 외 3명을 모집한다.

이번 협약이 고교와 대학 간 교육과정의 벽을 낮추고 학생들에게 진학과 취업을 잇는 실질적인 성장 경로를 제공할 수 있을지 주목된다.