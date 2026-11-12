김의범 국민의힘 안성당협위원장 취임…"분열 없는 당협 만들겠다"

김의범 국민의힘 경기 안성시당원협의회 신임 위원장(전 경기도의원)이 당협 조직 혁신과 내부 화합을 내세우며 본격적인 조직 정비에 나섰다.

김 위원장은 12일 오후 2시 안성맞춤아트홀 대회의실에서 취임 기자회견을 열고 "안성시민 한 분 한 분의 성공이 곧 안성의 발전"이라며 향후 당협 운영 방향을 밝혔다.

▲김의범 국민의힘 안성시당협위원회 위원장.ⓒ프레시안(김재구)

지난 10월 당원 투표를 통해 선출된 김 위원장은 이날 당내 화합을 최우선 과제로 제시했다.

그는 "경선 기간 만난 당원들의 말씀은 저마다 달랐지만 바라는 것은 하나였다"며 "안성 국민의힘이 하나로 뭉치고, 달라지고, 다시 시민의 신뢰를 얻는 것"이라고 말했다.

이어 "제가 위원장으로 있는 동안 안성 당협에 '분열'이라는 말은 없을 것"이라고 강조했다.

경선에서 경쟁했던 인사들과의 협력 의지도 밝혔다.

김 위원장은 황은성 전 안성시장의 시정 운영 경험과 천동현 전 경기도의회 부의장의 의정 경험, 홍석완 전 지역위원장의 정치적 경험과 다양한 시각을 언급하며 "이분들의 역량 역시 안성 당협이 하나로 모아야 할 힘"이라고 평가했다.

그러면서 "화합은 선의가 아니라 이기기 위한 필수 조건"이라고 덧붙였다.

조직 운영 방향으로는 청년 당원의 실질적인 참여 확대와 인적 쇄신, 시민과의 소통 강화를 제시했다.

청년 당원이 직접 기획하고 결정하는 당협 운영 체계를 만들고, 새 인물을 중심으로 조직을 혁신하겠다는 구상이다. 온라인 소통 창구를 개설하고 안성 15개 읍·면·동을 정기적으로 방문해 지역 주민과 접촉도 늘릴 계획이다.

김 위원장은 "청년 당원들이 행사장 자리를 채우는 사람이 아니라 직접 기획하고 결정하고 실행하는 사람이 되도록 기회를 열겠다"며 "결과에 대한 책임은 위원장인 제가 지겠다"고 말했다.

이날 기자회견에서는 새롭게 구성된 당협 주요 당직자들도 소개됐다.

주요 당직에는 김진원 수석부위원장, 한상수 조직총괄본부장, 최호섭 중앙위원장, 배한선 차세대여성위원장, 봉원하 청년위원장, 안명선 미디어위원장, 김예선 홍보위원장, 오영호 디지털정당위원장, 김온유 약자와의동행위원장, 우상용 종교분과위원장, 이웅희 미래세대위원장 등이 임명됐다.

사무국에는 정지윤 사무국장과 한문규 조직국장, 허민 홍보국장, 정대형 직능국장, 고성한 기획조정국장이 참여한다.

김 위원장은 "앞으로 안성 당협은 특정 개인이나 몇몇 사람의 뜻이 아니라 당원과 시민이 원하는 방향으로 가겠다"며 "안성 국민의힘이 달라졌다는 말을 구호가 아닌 실천으로, 약속이 아닌 결과로 들을 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.