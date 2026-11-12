중앙로 원도심 '大路 557m'만 막을 수 있다면…"익산시는 '커플의 성지'가 될 수 있다"

"전북자치도 익산시의 원도심인 중앙로의 대로(大路) 557m만 막을 수 있다면…."

류재현 '2026 세계유산축전 가야고분군 총감독'이 12일 오후 '문화의 달 연계 문화브랜드 육성과 원도심 활성화 정책 포럼'에 참석해 기조강연에서 과감히 제안한 내용이다.

류재현 총감독은 이날 '대한민국 문화의 달과 지역의 미래'라는 강연을 통해 "문체부의 '문화의 달' 공모 선정으로 내년 10월 한 달간 익산역과 원도심 중심의 도시 전체가 문화무대가 될 수 있다"며 "익산역에서 시작된 방문객의 발걸음을 지역의 문화공간과 관광지, 상권으로 연결해 방문을 체류로 또 체류를 소비로 연결해야 할 것"이라고 강조했다.

▲익산시는 12일 오후 '문화의 달 연계 문화브랜드 육성 및 원도심 활성화 정책 포럼'을 개최했다. ⓒ프레시안

류 총감독은 이어 "문화의 달을 계기로 익산야장과 커플야장을 주말마다 지속적으로 운영할 것을 제안한다"며 "저녁 6시부터 새벽 2시까지 배달 픽업존을 운영하면 원거리 음식점에 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

그는 또 '익산 문화의 달'을 계기로 '트렌드+Gen Z'를 잡아야 할 것이라며 커플 패션이나 깔맞춤 패션 방문객에게는 특별 할인 서비스 제공 등도 고민해 볼 만 하다고 말했다.

Z세대가 주도하거나 영향을 미치는 새로운 문화적 유행과 소비·생활 방식의 변화에 맞는 마케팅의 중요성을 강조한 말로 해석된다.

류재현 총감독은 '익산 문화의 달'과 관련한 '5주간의 행사'로 △커플 주간 △아이 주간 △아내 주간 △가족 주간 △국화 주간 등으로 설정해 "중앙로 557m의 대로를 막을 수 있다면 1주차 '커플주간'을 마련해 익산을 커플의 성지로 펼쳐나가는 것도 좋다"고 주장했다.

류 총감독은 '익산 문화의 달' 하이라이트 시그니처 프로그램으로 이리역 폭발사고 50주기를 맞아 '기억과 치유'를 강조하며 "익산에 오게, 다시 오게, 자주 오게 만드는 등 더 성장하는 기회가 되어야 할 것"이라고 주장했다.

'문화로 여는 지역의 미래: 지역문화 자산화와 원도심 활성화'를 주제로 열리는 이번 포럼은 문화체육관광부가 주관하는 대한민국 대표 문화행사인 '2027년 문화의 달' 유치 및 추진을 계기로 마련됐다.

▲류재현 총감독의 기조강연에 이어 권태일 한국문화관광연구원 선임연구위원과 김영현 전 지역문화진흥원장이 주제발표자로 나서 국가 대형행사와 지역 재생의 유기적 결합 방안을 제시했다. ⓒ프레시안

익산시는 대규모 국가 행사를 기폭제 삼아 익산만의 독보적인 도시 브랜드를 다지고 그 열기를 원도심 골목 경제의 실질적인 부흥으로 연결한다는 복안이다.

현장에는 문화·관광 기획 전문가를 비롯해 익산 K-컬처 허브 추진단, 원도심 소생 추진단, 유관기관 관계자, 시민 등 100여 명이 참석해 익산의 미래 비전을 함께 고민했다.

류재현 총감독의 기조강연에 이어 권태일 한국문화관광연구원 선임연구위원과 김영현 전 지역문화진흥원장이 주제발표자로 나서 국가 대형행사와 지역 재생의 유기적 결합 방안을 제시했다.

종합토론에서는 원도연 원광대학교 교수가 좌장을 맡고, 모종린 연세대학교 국제학대학원 교수와 정명희 원광대학교 사회적경제연구센터 연구교수 등이 열띤 토론을 펼쳤다.

익산시는 제시된 전문가 제언과 시민 의견을 2027년 문화의 달 종합기본계획에 충실히 반영해 차별화된 세부 실행 계획을 구체화할 방침이다.

익산시의 한 관계자는 "2027년 문화의 달은 익산이 지닌 찬란한 역사와 문화적 품격을 전국에 알릴 결정적 계기"라며 "익산역에 도착한 전국의 여행객이 원도심 골목골목을 걸으며 문화의 정취를 누리고 골목상권에 온기를 불어넣을 수 있도록 내실 있는 계획을 완성하겠다"고 말했다.