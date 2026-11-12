평택시, LH에 고덕신도시 내 교차로 개선·도로 조기 개통 등 대책 촉구

경기 평택 고덕국제신도시의 인구 증가로 출퇴근 시간대 교통혼잡과 도로시설 부족 문제가 심화하는 가운데 평택시가 한국토지주택공사(LH)에 기존 교통시설 계획의 전면 재검토를 요구했다.

시는 지난 10일 '고덕국제화계획지구 민·관·공 협의체' 제2차 회의를 열고 신도시 교통 및 주차 문제를 비롯한 주민 생활 현안을 논의했다고 밝혔다.

▲평택시청 전경.ⓒ평택시

이날 회의에는 평택시와 LH 관계자, 고덕1·2동 주민대표 등 30여명이 참석했다.

시는 고덕국제신도시의 인구와 교통수요가 증가했지만 과거 축소된 도로시설 계획이 유지되고 있다는 점을 문제로 제기했다.

LH는 지난 2013년 제2차 개발계획 변경 당시 계획인구가 직전 계획보다 약 9천493명 감소하자 입체교차로를 3곳에서 1곳으로, 중심 간선도로를 2개 노선에서 1개 노선으로 축소했다.

그러나 지난 10월 승인된 제20차 개발계획 변경에서는 계획인구가 최초 계획보다 1만9천148명(14.1%), 세대수는 1만4천431세대(26.6%) 증가한 것으로 나타났다.

최원용 평택시장은 "2013년 인구 감소를 이유로 도로시설을 축소했지만 이후 인구와 교통수요가 크게 증가했음에도 이에 맞는 시설 확충은 이뤄지지 않았다"며 "늘어난 인구와 향후 교통수요를 고려해 기존 계획을 원점에서 재검토하고 실효성 있는 개선책을 마련해 달라"고 LH에 요구했다.

주민대표들도 주요 도로의 상습 정체와 주차장 부족을 지적하며 추가 입주가 이어지면 교통 문제가 더욱 심각해질 수 있다고 우려했다.

이에 LH는 주요 교차로 12곳의 교통량을 분석해 개선 대책을 마련하기로 했다. 3단계 도로 조기 개통과 시청사 북측 도로 확장, 임시주차장 활용 등도 검토할 계획이다.

이날 회의에서는 교통 문제 외에도 상업시설 공실과 미분양, 대형마트 부족에 따른 생활 편의시설 문제, 학교 과밀, 체육시설 확충 등 주민 생활과 밀접한 현안도 논의됐다.

평택시는 협의체에서 제기된 요구사항과 관계기관의 개선 계획을 지속적으로 점검하고, 추진 상황과 성과를 주민들과 공유할 방침이다.