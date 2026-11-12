"의대·병원 설립 넘어 지역 발전으로"…국립순천대, 제3회 발전후원인의 밤 개최

▲11일 강문식 제3기 순천대 발전후원회 위원장이 순천에코그라드호텔에서 열린 순천대발전후원인의 밤 행사에서 폐식사를 하고 있다.2026.11.11.ⓒ프레시안(지정운)

제3회 국립순천대학교 발전후원인의 밤 행사에 참석한 인사들이 순천대 의대·병원 설립을 넘어 미래 지역 발전에 힘을 모으기로 다짐했다.

국립순천대학교는 11일 오후 순천에코그라드호텔에서 제3회 국립순천대학교 발전후원인의 밤 행사를 개최했다.

이 자리에는 강문식 제3기 순천대발전후원회 위원장과 이병운 순천대 총장, 손훈모 순천시장, 박성현 광양시장, 강명수 전남광주통합특별시 산업경제부시장 등 300여 명이 참석했다.

참석자들은 대학 발전을 위해 헌신한 후원인들에게 감사의 마음을 전하고, 대학과 지역사회가 함께 만들어 갈 미래 비전도 공유했다.

강문식 발전후원회 위원장은 "대학이 발전해야 청년이 남고, 청년이 남으면 지역이 발전한다"며 "순천대의 발전은 지역사회 모두의 문제라는 인식으로 3년 전 후원회를 결성해 오늘에 이르렀다"고 말했다.

이어 "지역사회의 오랜 숙원인 국립의대와 병원 신설 확정이 순천대학교와 지역의 미래 발전으로 이어지도록 발전후원회가 든든한 밑거름이 되겠다고 강조했다.

이병운 국립순천대 총장은 "대학 발전을 위해 헌신해 주신 강문식 위원장님을 비롯한 모든 후원인 여러분은 대학의 든든한 동반자"라며 "앞으로 지역 의료 여건 개선과 새로운 성장 기반 마련을 위해 지역사회와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 강조했다.

제3기 발전후원회는 지난 2023년 12월 출범한 이후 3년간 순천대에 총 26억원을 기부하며 순천대의 혁신과 대도약을 지원해왔다.

출범 당시 위원장인 강문식 ㈜파루 대표이사를 중심으로 박성현 광양시장(당시 여수광양항만공사 사장)이 부위원장을 맡았고, 양효석 공인회계사와 이동원 ㈜원영 대표이사가 각각 사무총장과 대외협력본부장으로 선임되며 맹활약을 예고했다.

앞서 순천대는 지난 4일 정부로부터 정원 60명 규모의 국립의과대학 신설 대학으로 최종 선정됐다.

순천대는 오는 2030년 의과대학 개설에 이어 2년 후 500병상 규모 교육병원 구축을 목표로 부지 확보와 예산 조달, 교수진 확보 등을 위한 장기 프로세스 진행에 대비하고 있다.