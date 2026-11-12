시흥 아파트서 어머니·두 아들 숨진 채 발견…경찰, 큰아들 범행 추정

경기 시흥시의 한 아파트에서 40대 어머니와 10대 두 아들이 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

12일 시흥경찰서에 따르면 이날 오전 7시 28분께 시흥시의 한 아파트 단지에서 고등학생 A군이 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.

▲시흥경찰서 전경. ⓒ시흥경찰서

현장에 출동한 경찰은 숨진 A군의 신원을 확인하기 위해 아파트 각 세대를 살피던 중 인기척이 없는 세대를 발견했다.

경찰은 직장 문제로 평소 가족과 떨어져 지내던 아버지 B씨에게 연락해 집 안으로 들어갔으며, 작은방에서 40대 어머니 C씨와 초등학생 남동생 D군이 숨져 있는 것을 확인했다.

C씨와 D군의 시신에서는 흉기에 찔린 것으로 추정되는 상처가 발견됐으며, 방 안에서는 범행에 사용된 것으로 보이는 흉기가 나왔다.

아파트 폐쇄회로(CC)TV 확인 결과 B씨는 전날 오전 서울에 있는 직장으로 출근했으며, 같은 날 오후 C씨와 D군, A군이 차례로 귀가한 뒤 해당 세대에 출입한 외부인은 없었던 것으로 파악됐다.

경찰은 주변 탐문 과정에서 이날 오전 0시부터 1시 사이 해당 세대에서 다투는 소리와 비명이 들렸다는 진술도 확보했다.

경찰은 현장 감식 결과와 CCTV, 주변 진술 등을 토대로 A군이 심야에 집 안에서 어머니와 동생을 상대로 범행한 것으로 추정하고 있다.

경찰은 숨진 가족 3명의 정확한 사인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰하고, 휴대전화 디지털 포렌식 등을 통해 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다.

또 아버지 B씨 등을 상대로 평소 가족 간 갈등이 있었는지 등도 확인할 예정이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족 · 지인이 있을 경우 자살예방 상담전화(☎109) 또는 SNS상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.