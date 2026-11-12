전남광주시의회 반도체 토론회 "2030년 양산 위해 핵심 인프라 구축, 위기 시나리오 대비해야"

2030년 첫 양산을 목표로 하는 호남권 반도체 클러스터의 성공을 위해선 전력·용수 등 핵심 인프라 구축 과정에서 '극한 가뭄'과 같은 구체적인 위험 시나리오에 대비한 선제적 대응이 시급하다는 지적이 제기됐다.

전남광주통합특별시의회 반도체클러스터조성지원특위는 12일 시의회 광주청사에서 AI반도체환경위와 공동으로 '호남권 반도체 클러스터, 핵심 인프라 적기 구축 전략 정책토론회'를 개최했다.

이날 토론회에서는 반도체 팹(Fab) 4기 조성에 필요한 막대한 양의 전력(6.3GW)과 용수(일 65만 톤)를 2030년 양산 목표에 맞춰 차질 없이 공급하기 위한 구체적인 실행 방안이 집중 논의됐다.

▲12일 전남광주통합특별시의회 광주청사에서 '호남권 반도체 핵심 인프라 적기 구축 전략 관련 정책토론회가 진행되고 있다.2026.11.12ⓒ광주특별시의회

토론회의 최대 화두는 단연 '용수' 문제였다. 한정호 조선대 교수는 "극한가뭄에도 반도체 생산이 중단되지 않도록 수원별 실제 공급 가능량을 사전에 검증하고, 가뭄 단계별 용수 공급 우선순위 설정 등 선제적 대응 체계가 필수적"이라고 강조했다.

특히 용수 확보 계획의 우선순위에 대한 지적이 나왔다. 오미섭 시의원은 "현재 시는 2029년 동복댐 증축을 먼저 추진하고 2030년에 하수재이용수 활용 계획을 세웠는데, 수몰 지역 주민 민원이 많은 댐 증축보다 하수 재이용 시설 구축을 앞당길 수 없느냐"고 질의했다. 이에 한 교수는 "개인적으로 동의한다"며 "두 계획을 동시에 추진하고, 기존 발전용수 활용 등 여러 플랜을 겹겹이 짜야 한다"고 답했다.

공장 내부의 '물 재이용' 확대도 핵심 과제로 떠올랐다. 류상완 전남대 반도체공동연구소장은 "미국 TSMC 애리조나 공장은 용수 재활용률을 2028년까지 90% 이상으로 높일 계획"이라며 "공장 내 용수 재활용을 통해 지역 수자원 부담을 줄여야 한다"고 제안했다.

현재 평택·용인 등에서는 공장 재활용률이 40% 수준에 달하지만, 통합시 계획에는 이 부분이 명확히 반영되지 않았다는 지적도 나왔다.

전력 문제에 대해 이순형 동신대 교수는 "RE100은 선택이 아닌 반도체 산업의 필수 조건"이라며 "초기 설계부터 RE100 이행계획을 반영하고 이를 제도화해야 한다"고 제안했다.

이밖에도 민현정 광주연구원 미래전략연구실장은 "유치는 국가가 이끌었지만, 성공은 지역의 거버넌스가 만든다"며 "주민 수용성 확보와 지역기업의 공급망 참여 등 지역이 해결해야 할 과제는 이제 시작 단계"라고 진단했다.

김성일 반도체특위 위원장은 "반도체 클러스터의 성공은 대규모 투자계획을 실제 생산으로 연결하는 데 달려있다"며 "핵심 인프라가 기업의 공장 건설 일정에 맞춰 차질 없이 구축되도록 의회 차원에서 추진상황을 면밀히 살피고, 지역 상생을 위한 정책적 지원에도 힘쓰겠다"고 밝혔다.