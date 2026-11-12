"익산시민은 급한데 국토부는 꿈쩍도 안해?"…'전북권 광역철도' 정치권 역할론 급부상

전북권 주요 도시를 철도로 묶는 '전북권 광역철도'와 익산역 정차 필요성이 제기되지만 국토교통부는 꿈쩍도 하지 않는 것으로 알려져 전북 정치권의 역할론이 비등하고 있다.

익산시는 12일 오후 '2026년 익산시 철도정책 포럼'을 열고 국가철도망 확충에 발맞춘 익산시 철도정책의 발전방향과 익산역의 미래 위상 강화 방안을 심도 있게 논의했다.

포럼에 참석한 교수와 전문가들은 이날 △전북권 광역철도 구축 △국가식품클러스터 산업선(인입선) 신설 △서해안권 철도망 확충에 따른 환승·연계교통체계 고도화 △익산역 철도시설 입체화 및 거점기능 강화 등에 대해 대안 마련 차원의 토론을 했다.

▲익산시는 12일 오후 '2026년 익산시 철도정책 포럼'을 열고 국가철도망 확충에 발맞춘 익산시 철도정책의 발전방향과 익산역의 미래 위상 강화 방안을 심도 있게 논의했다. ⓒ프레시안

'전북권 광역철도'의 경우 5극 3특시대에 국내 지자체 중 별도의 광역철도가 없는 지역은 전북에 불과해 새로운 개념의 익산을 중심으로 하는 광역철도 건설 대안을 검토해야 한다는 지역민들의 주장이 거세게 일고 있다.

'전북권 광역철도' 건설과 관련해서는 군산~익산~전주 구간을 광역철도로 운행하고 현재 운행 중인 장항선과 전라선 선로를 공용해 광역철도 운행을 계획해야 할 것으로 지적됐다.

또 광역철도의 효율적 운영방안과 관련해 △출퇴근 시간대에 지역간 열차운행 △비첨도시에는 익산~군산간, 익산~전주간 도시철도형 열차운행 등을 검토해야 할 것이라는 주장이다.

전북 광역철도 노선은 익산역을 직결해 익산시 중심의 발전과 철도역 접근 편리성 확보를 가능하도록 해야 한다는 분석이다.

익산역 광역철도 정차방안에 대해서는 △장항선 단선 인입선 복선화 필요 △전라선 연결을 위한 선로개량 필요 △공사비 1982억원 소요 예상 등 과제가 산적한 것으로 나타났다.

이 상황에서 해당부처인 국토교통부는 전북권 광역철도 건설과 익산역 정차 방안 등에 대해 크게 공감하지 않는 것으로 알려져 익산시 차원의 논리력 보강과 정치권의 입체적인 노력이 요청된다는 지적이다.

한 전문가는 "광역철도 건설 등 '광역'이란 글자가 들어갈 경우 대도시권 광역교통망 관련 특별법에 따라 40%의 지방비를 부담해야 한다"며 "중앙부처가 미온적인 상황에서 지방비 부담을 덜기 위한 별도의 대책 마련이 요청된다"고 말했다.

일각에서는 "지역민들이 공감하고 있음에도 정부가 '왜 필요한가?'라고 되묻는다면 정치권이 적극 나서야 할 것"이라며 "단순히 과거와 현재의 수요만 볼 것이 아니라 미래 수요와 균형발전 차원에서 정부의 선행투자가 필요한 점을 부각해 현안을 풀어나가야 할 것"이라는 주장이 강하게 나오고 있다.