송옥주 의원 "발안2파출소 신설·남양파출소 지구대 전환 승인 환영"

경기 화성 서남부권역의 치안 인프라 확충을 위한 발안2파출소 신설과 남양파출소의 지구대 전환이 경찰청 심사를 통과했다.

더불어민주당 송옥주 국회의원(경기 화성갑)은 지난 3일 열린 경찰청 지역관서 신설·형태변경 심사위원회에서 화성서부경찰서 관할 발안2파출소 신설과 남양파출소의 지구대 전환이 승인됐다고 12일 밝혔다.

▲송옥주 국회의원 ⓒ송옥주 의원실

발안지구대는 1992년 개소 이후 향남읍 일대 치안을 담당해 왔지만, 청사 노후화와 협소한 공간으로 신축·이전 필요성이 제기돼 왔다. 남양파출소 역시 택지개발에 따른 인구 증가로 치안 인력과 조직 확대가 요구되는 상황이다.

송 의원은 향남읍 파출소 신설을 공약으로 내걸고 현장점검과 주민간담회, 관계기관 협의를 이어왔으며, 지난 4월 경찰청장 직무대행을 만나 향남권역 2개 지역경찰관서 설치를 건의했다.

이번 승인에 따라 발안2파출소는 중기사업계획 반영 등 후속 행정절차를 거쳐 추진되며, 남양파출소도 경기남부경찰청 사무분장규칙 개정 등을 통해 지구대 전환이 진행될 예정이다.

사업이 완료되면 향남읍 원도심과 신도시, 외곽지역의 긴급출동 여건이 개선되고 남양읍의 치안 대응 역량도 강화될 것으로 기대된다.

송 의원은 “주민들의 오랜 숙원인 향남권역 2개 지역경찰관서 설치에 박차를 가하게 돼 기쁘다”며 “발안지구대 이전·신축과 마도파출소 재건축 등 화성 서남부권역 치안 인프라 확충을 위한 예산 확보에도 최선을 다하겠다”고 말했다.