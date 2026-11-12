광주청사 로비에 뜬 '전남 직원 조롱글'…전남도청 노조 "송출 즉각 중단하라"

지난 7월 1일 전남광주통합특별시 출범 이후 청사 간 노조 갈등이 또 다시 수면 위로 떠올랐다.
전남도청공무원노동조합(전남노조)은 전국공무원노동조합 광주광역시지부(전공노 광주시지부)가 광주청사 로비 대형 화면에 전남청사 직원을 조롱하는 내용의 익명게시글을 공개적으로 송출하고 있다며, 즉각적인 중단과 재발 방지책을 촉구하고 나섰다.
전남노조는 12일 성명을 내고 "광주청사 로비에 설치된 대형 화면은 직원뿐 아니라 청사를 찾는 일반 시민도 볼 수 있는 공개된 장소"라며 "송출된 글 상당수가 전남청사 직원을 조롱하거나 전남지역을 비하하는 것으로 받아들여질 수 있는 내용"이라고 밝혔다.
노조는 이러한 조롱이 심각한 인력난과 업무 과중을 겪고 있는 동료들의 고통을 외면한 처사라며 분노했다. 행정통합 후 광주청사의 업무가 무안·동부청사로 이관됐지만, 인력은 충분히 충원되지 않아 현재 두 청사에서만 143명의 결원이 발생했다.
남은 직원들이 살인적인 업무량을 감당하고 있으며 직렬에 맞지 않는 인사까지 겹쳐 행정서비스의 질 저하까지 우려되는 심각한 상황이라는 게 노조 측의 설명이다.
전남노조는 "같은 조직 동료들이 겪는 어려움을 이해하고 위로하기는커녕, 특정 청사 직원들을 조롱하거나 지역 갈등을 부추길 수 있는 글을 시민들에게까지 공개하는 것이 과연 바람직한 일인지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.
이어 "직원들의 자유로운 소통 보장과 그 내용을 불특정 다수에게 공개하는 것은 전혀 다른 문제"라며 "익명으로 쓴 일부 직원의 의견이 광주청사 직원 전체의 생각처럼 비쳐 전남과 광주 직원 모두의 명예를 훼손하고, 통합시 공직사회에 대한 시민 신뢰까지 떨어뜨릴 수 있다"고 우려했다.
노조는 자신들 역시 익명게시판을 운영하지만, 비밀번호 설정 등 외부 노출을 막는 보안 조치를 하고 있다며 광주시지부에도 별도 URL이나 인증 절차 마련 등 충분한 대안이 있다고 지적했다.
이에 전남노조는 전공노 광주시지부에 △내부 익명게시판 글·댓글 공개 송출 즉각 중단 △특정 청사 직원 조롱 및 지역 비하 행위 재발 방지를 위한 책임 있는 조치를 공식 요구할 방침이다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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