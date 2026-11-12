광주청사 로비에 뜬 '전남 직원 조롱글'…전남도청 노조 "송출 즉각 중단하라"

지난 7월 1일 전남광주통합특별시 출범 이후 청사 간 노조 갈등이 또 다시 수면 위로 떠올랐다.

전남도청공무원노동조합(전남노조)은 전국공무원노동조합 광주광역시지부(전공노 광주시지부)가 광주청사 로비 대형 화면에 전남청사 직원을 조롱하는 내용의 익명게시글을 공개적으로 송출하고 있다며, 즉각적인 중단과 재발 방지책을 촉구하고 나섰다.

▲전남광주통합특별시 광주청사 로비 벽면에 노조게시판 글들이 송출되고 있다ⓒ전남도청공무원노조

전남노조는 12일 성명을 내고 "광주청사 로비에 설치된 대형 화면은 직원뿐 아니라 청사를 찾는 일반 시민도 볼 수 있는 공개된 장소"라며 "송출된 글 상당수가 전남청사 직원을 조롱하거나 전남지역을 비하하는 것으로 받아들여질 수 있는 내용"이라고 밝혔다.

노조는 이러한 조롱이 심각한 인력난과 업무 과중을 겪고 있는 동료들의 고통을 외면한 처사라며 분노했다. 행정통합 후 광주청사의 업무가 무안·동부청사로 이관됐지만, 인력은 충분히 충원되지 않아 현재 두 청사에서만 143명의 결원이 발생했다.

남은 직원들이 살인적인 업무량을 감당하고 있으며 직렬에 맞지 않는 인사까지 겹쳐 행정서비스의 질 저하까지 우려되는 심각한 상황이라는 게 노조 측의 설명이다.

전남노조는 "같은 조직 동료들이 겪는 어려움을 이해하고 위로하기는커녕, 특정 청사 직원들을 조롱하거나 지역 갈등을 부추길 수 있는 글을 시민들에게까지 공개하는 것이 과연 바람직한 일인지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.

이어 "직원들의 자유로운 소통 보장과 그 내용을 불특정 다수에게 공개하는 것은 전혀 다른 문제"라며 "익명으로 쓴 일부 직원의 의견이 광주청사 직원 전체의 생각처럼 비쳐 전남과 광주 직원 모두의 명예를 훼손하고, 통합시 공직사회에 대한 시민 신뢰까지 떨어뜨릴 수 있다"고 우려했다.

노조는 자신들 역시 익명게시판을 운영하지만, 비밀번호 설정 등 외부 노출을 막는 보안 조치를 하고 있다며 광주시지부에도 별도 URL이나 인증 절차 마련 등 충분한 대안이 있다고 지적했다.

이에 전남노조는 전공노 광주시지부에 △내부 익명게시판 글·댓글 공개 송출 즉각 중단 △특정 청사 직원 조롱 및 지역 비하 행위 재발 방지를 위한 책임 있는 조치를 공식 요구할 방침이다.