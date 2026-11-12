임실' 아삭아삭 김장페스티벌' 개막…사전예약만 114톤·6억5000만원

▲본격적인 김장철을 맞아 지역 농특산물을 활용한 체험형 축제인 '제11회 임실 아삭아삭 김장페스티벌'이 오는 13일 전북 임실치즈테마파크에서 막을 올린다. 지난달 19일부터 집계된 사전예약 물량은 절임배추 82톤과 양념 32톤 등 총 114톤으로, 누적 매출액 6억5000만 원을 기록했다. ⓒ임실군

본격적인 김장철을 맞아 지역 농특산물을 활용한 체험형 축제인 '제11회 임실 아삭아삭 김장페스티벌'이 오는 13일 전북 임실치즈테마파크에서 막을 올린다.

12일 임실군에 따르면 군이 주최하고 농업회사법인 임실앤양념㈜과 임실엔양념마을사업단이 공동 주관하는 이번 행사는 13일 오전 10시 30분 개막식을 시작으로 15일까지 사흘간 진행된다.

올해 현장 체험에는 사전 접수를 마친 300팀(900여 명)이 참가해 전용 버무림 테이블에서 직접 김장을 담그고 준비해 온 용기에 담아간다.

행사는 본연의 김장 체험과 함께 방문객을 위한 부대 프로그램으로 채워진다.

행사장 내에는 갓 버무린 김치와 수육을 맛보는 먹거리 부스와 즉석 노래자랑, 경품 이벤트가 마련된다.

현장에서 고향사랑기부에 참여하거나 군 공식 SNS 채널을 구독 인증한 방문객에게는 반찬통 세트 등 기념품을 증정하는 홍보 행사도 병행된다.

이번 행사는 사전 판매 실적만으로도 흥행 조짐을 보이고 있다.

지난달 19일부터 집계된 사전예약 물량은 절임배추 82톤과 양념 32톤 등 총 114톤으로, 누적 매출액 6억5000만 원을 기록했다.

흥행 요인으로는 원재료 품질과 표준화된 양념 제조 방식이 꼽힌다.

큰 일교차 속에서 재배해 식감이 단단한 신덕면 배추와 HACCP(식품안전관리인증기준) 인증 가공시설을 거친 임실산 고춧가루를 사용했다.

양념은 세계김치연구소의 공인 레시피를 적용해 맛의 균일도를 높였다.

사전예약 접수는 오는 27일까지 이어진다.

한득수 임실군수는 "지역에서 재배한 배추와 고추 등 엄선된 재료로 가족과 함께 맛있는 김치를 담그시기 바란다"며 "소비자에게는 믿을 수 있는 먹거리를, 지역 농가에는 소득을 보장하는 대표 상생 축제로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.