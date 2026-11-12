임실군, 2026년산 공공비축미 매입 개시…346농가·톤백 1700개 규모

▲임실군이 오는 24일까지 346농가를 대상으로 2026년산 공공비축미 매입을 진행하는 가운데, 읍·면 매입장에 톤백을 실은 트럭들이 줄지어 서 있고 지게차가 벼 포대를 창고 앞 야적장으로 옮기고 있다. ⓒ임실군

전북 임실군이 수확기 쌀값 안정과 농가 소득 보전을 위해 2026년산 공공비축미 매입에 돌입했다.

12일 임실군에 따르면 군은 지난 10일부터 오는 24일까지 11일간 읍·면별 지정 장소에서 공공비축미를 수매한다.

매입 대상은 지역 농협과 약정을 체결한 346개 농가며, 총 물량은 톤백 1700개(40㎏ 포대 기준 약 3만4005가마) 규모다.

매입 품종은 신동진과 새청무를 비롯해 가루쌀, 친환경 벼 등이다.

매입 대금은 40㎏ 포대당 중간정산금 6만 원을 수매 직후 우선 지급한다.

최종 매입 가격은 12월 말 산지 쌀값 조사 결과를 반영해 확정하며, 나머지 차액은 연말에 정산 지급한다.

군은 수매 기간 매입장 주변의 농기계와 운송 차량 혼잡을 줄이기 위해 교통안전요원을 배치하고 현장 안전 점검을 병행할 방침이다.

임실군은 농업인의 경영비 부담을 덜기 위한 중장기 재정 지원책도 함께 내놨다.

2027년도 본예산안에 군 자체 농업보조사업의 보조율을 기존 40%에서 45%(일부 사업 50%)로 상향 편성했다.

민선 9기 임기 내 전 사업의 보조율을 50% 이상으로 끌어올릴 계획이다.

또한 현재 일반회계 대비 22.26%인 농업 예산 비중도 임기 내 25% 수준까지 확대할 예정이다.