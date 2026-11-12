혈액 수급 숨통 튼 전일고 학생,교직원의 헌혈증서 145장

전북 전일고등학교 학생과 교직원들이 자발적인 나눔 캠페인으로 모은 헌혈증서 145장을 예수병원에 기증했다.

예수병원(병원장 신충식)은 지난 11일 전일고 제45대 학생자치회로부터 헌혈증서를 전달받았다고 밝혔다. 전달식에는 문승호 전일고 교장과 허예찬 학생회장, 강종대 예수병원 사회사업과장 등이 참석했다.

지난해에 이어 진행된 이번 기증은 학생자치회가 이웃 사랑과 생명 나눔을 실천하기 위해 자발적으로 기획한 캠페인으로 이뤄졌다. 학생과 교직원들이 함께 모은 헌혈증서는 소아암과 혈액질환 등으로 치료받는 환자들을 지원하는 데 사용될 예정이다.

이번 기증은 의료 현장의 혈액 수급 어려움이 이어지는 가운데 이뤄졌다. 예수병원에 따르면 혈액 부족으로 수혈이 필요한 환자가 하루가량 기다리는 사례도 발생하고 있다. 병원은 혈액 확보에 힘을 보태기 위해 12일부터 전 직원을 대상으로 헌혈 캠페인을 진행한다.

허예찬 학생회장은 “따뜻한 마음으로 헌혈에 기꺼이 동참해 준 학우들과 교직원 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “앞으로도 이웃과 지역사회에 온기를 전하는 학생자치회가 되겠다”고 말했다.

예수병원 강종대 사회사업과장은 “혈액 부족으로 환자와 의료진 모두 어려움을 겪는 시기에 지난해에 이어 따뜻한 손길을 건네준 학생들과 교직원들에게 감사드린다”며 “헌혈증서는 치료 지원이 절실한 환자들을 위해 사용하겠다”고 밝혔다.