"전국 교원단체와 협력·공동 대응"…전북교총 오준영 제36대 회장 재선 확정

전북특별자치도교원단체총연합회(이하 전북교총)는 12일, 제36대 회장 선거에서 오준영 제35대 회장의 재선이 확정됐다고 밝혔다.

이번 선거는 회장단 후보가 단독 등록함에 따라 무투표 당선으로 결정됐으며, 전북교총 선거관리위원회는 이날 후보자 자격과 관련 서류 등에 대한 최종 심의를 거쳐 당선을 확정하고 당선증을 교부했다.

오준영 당선인은 교직 경력 23년 차의 현직 초등교사로, 한국교총 2030청년위원장과 전북교총 정책연구위원장을 역임했다. 제35대 전북교총 회장 재임 중에는 전국시·도교총회장협의회장을 맡아 전국 교원단체의 협력과 공동 대응에도 앞장섰다.

지난 임기 동안에는 악성 민원과 무분별한 아동학대 신고로 어려움을 겪는 교원에 대한 법률·상담 지원을 확대하고, 교육활동 보호를 위한 제도 개선을 적극 요구해 왔다.

특히 교육활동 침해 사안에 대한 현장 대응과 피해 교원 지원에 힘쓰는 한편, 학교 업무 경감과 교육여건 개선, 회원 맞춤형 복지 확대 등 교원의 권익 신장을 위한 활동을 이어왔다.

오 당선인은 이번 회장 선거 출마를 위해 지난 10월 30일 제35대 회장직을 사임하고, 31일 무주군 안성초등학교로 복귀해 학생들을 가르치고 있다.

재선 확정에 따라 11월 13일 부터 회장 직무에 복귀해 12월 31일 까지 제35대 회장의 잔여 임기를 수행한다. 제36대 회장단의 공식 임기는 2027년 1월 1일부터 새롭게 시작된다.

전북교총은 "제36대 회장단은 유치원부터 대학교까지 다양한 교육현장의 목소리를 반영할 수 있도록 구성됐다"고 밝혔다.

수석부회장에는 진용대 전주여울초등학교 교감, 부회장에는 신영숙 군산중앙유치원 원감, 이병철 군산영광여자고등학교 교감, 이정환 한국폴리텍대학 전북캠퍼스 교수가 각각 당선됐다.

새 회장단은 교육활동 보호, 교원 처우 개선, 학교 업무 경감, 회원 복지 확대 등을 주요 과제로 삼고 교육청과의 실질적인 교섭·협의를 통해 현장의 요구를 제도 개선으로 이어갈 계획이다.

오준영 당선인은 “다시 한번 전북교총을 이끌 기회를 주신 회원 여러분께 깊이 감사드린다”며 “지난 임기 동안 수많은 선생님들의 어려움을 가까이에서 듣고 함께 해결하기 위해 노력했다. 이룬 성과도 많지만 아직 풀지 못한 과제들이 마음에 남아 있는 만큼, 다시 주어진 책무를 무겁게 받아들이고 선생님들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

이어 “교육활동을 위축시키는 악성 민원에 보다 단호하게 대응하고, 교원의 정당한 권익이 보호받을 수 있도록 제도적 지원을 강화하겠다”며 “교육청과의 교섭·협의에도 적극 나서 학교 업무 경감과 근무 여건 개선, 회원 복지 확대를 실현하겠다”고 강조했다.

끝으로 “교권은 더 단단하게, 현장은 더 든든하게 만들겠다”며 “선생님들의 목소리에 귀 기울이고, 제36대 회장단과 함께 전북교육의 더 큰 변화를 위해 맡은 소임을 다하겠다”고 밝혔다.