강릉시립교향악단, 오는 17일 '라인의 황금' 제작발표회 개최

강릉시립교향악단은 오는 17일 오후 2시 서울 금호아트홀에서 바그너 오페라 '라인의 황금' 제작발표회를 열고, 4년간 이어질 '니벨룽의 반지' 전곡 제작 프로젝트의 시작을 알린다.

이번 프로젝트는 바그너의 대작 '니벨룽의 반지' 4부작을 매년 한 작품씩 무대에 올리는 장기 제작 사업이다. 올해 12월 '라인의 황금'을 시작으로 '발퀴레', '지그프리트', '신들의 황혼'을 순차적으로 선보일 계획이다. 특히 성악가와 오케스트라, 지휘자, 연출가 및 제작진을 모두 한국 예술가들로 구성해 대작 오페라 제작에 도전한다는 점에서 주목된다.

▲강릉시립교향악단은 오는 17일 오후 2시 서울 금호아트홀에서 바그너 오페라 '라인의 황금' 제작발표회를 열고, 4년간 이어질 '니벨룽의 반지' 전곡 제작 프로젝트의 시작을 알린다. ⓒ강릉시립교향악단

이번 공연은 정민 지휘자의 음악적 해석을 중심으로 박귀섭(시각예술), 이강호(무대), 사무엘 윤(성악) 등 3인의 협력 연출로 완성된다. 세계적인 베이스바리톤 사무엘 윤은 성악 연출과 함께 알베리히 역으로 직접 무대에 오른다.

제작발표회에서는 정민 지휘자가 프로젝트의 비전과 제작 취지를 설명하고, 세 연출가가 작품의 예술적 방향을 소개한다. 또한 제작 중인 무대 디자인과 무대 영상을 공개하며, 성악가 이장원·김성진·한예원·전태현이 참석해 각자의 배역과 작품의 특징을 설명할 예정이다.

강릉아트센터 관계자는 “이번 공연은 기업 풍산의 문화예술 후원을 바탕으로 강릉문화재단과 강릉아트센터가 협력해 추진하며, 지역 시립교향악단의 예술적 도전과 국내 오페라 제작 역량을 보여주는 계기가 될 것으로 기대된다”고 말했다.

한편, 바그너 오페라 '라인의 황금'은 12월 18일부터 19일까지 강릉아트센터 사임당홀에서 공연된다.