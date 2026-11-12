박희승 의원, 조희대 탄핵 요구에 "법관 탄핵은 있을 수 없는 일"

전북 남원·임실·순창·장수 지역구인 박희승 더불어민주당 의원이 조희대 대법원장 탄핵을 요구하는 지지자들과 대화를 나누는 과정에서 한 발언이 온라인상에서 확산되고 있다.

12일 공개된 영상에 따르면 서울 여의도 더불어민주당 중앙당사 앞에서는 일부 지지자들이 조 대법원장 탄핵을 촉구하는 활동을 벌이고 있었다. 현장에는 관련 구호를 외치는 지지자들과 촬영을 진행하는 인원들이 모여 있었다.

영상에는 검은색 승합차 한 대가 당사 앞에 도착하는 장면이 담겼다. 차량에서 내린 인물은 판사 출신인 박희승 의원이었다

▲ⓒ김맹구(김지선) 페이스북

박 의원이 차량에서 내리자 한 지지자는 곧바로 다가가 "민주당은 조희대 탄핵에 나서십시오"라고 요구했다. 이에 박 의원은 "미쳤나 진짜"라고 말했다.

해당 발언이 들리자 주변 지지자들은 즉각 반응을 보였다. 현장에서는 "오, 미쳤다고 해요?"라는 목소리가 나왔고, 박 의원은 이어 "후진국에서나 하는 일이죠"라고 말했다.

그러자 지지자들은 다시 "조희대 탄핵이요? 후진국에서 하는 겁니까?", "민주당의 입장입니까?"라고 질문했다. 이에 대해 박 의원은 "법관을 탄핵하는 건 있을 수 없는 일입니다"라고 답했다.

이후 현장에서는 "술 드신 거 아니죠?", "이 분 누구야, 이 분 누구야" 등의 반응이 이어졌다. 영상 속에서 박 의원은 추가적인 대화를 이어가지 않고 당사 안으로 이동했다.

해당 영상은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공유되며 관심을 모으고 있다.

※프레시안 기사는 김맹구(김지선) 씨가 페이스북에 공개한 현장 영상을 토대로 작성했습니다.