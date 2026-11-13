[속보] 아들의 성범죄 피해자인 15살 여성 살해한 남성, 구속영장 심사 포기

아들의 성범죄 사건 피해자인 15살 여성을 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 구속영장 심사를 포기했다.

서울 성북경찰서는 13일 50대 남성 진아무개(59)씨가 심문 참여 포기 의사를 표시해 법원에 통보했다고 밝혔다.

형사소송규칙에 따르면 법원은 피의자가 출석하지 않아도 영장실질심사를 진행할 수 있다. 이 경우 구속 여부는 서면 심리를 통해 결정된다. 이르면 이날 오후 구속 여부가 결정될 전망이다.

진 씨는 서울 성북구 정릉동의 한 공유숙박업소에서 15살 A양을 살해한 혐의로 지난 11일 오전 1시40분께 긴급체포됐다. 체포 당시 진씨는 만취 상태였다. 현재 진씨가 진술을 거부하고 있다.

A양은 진씨 아들(20)이 저지른 미성년자의제강간 사건 피해자로, 가정 내 문제로 지자체 쉼터에 입소해 생활해왔다. A양 부모는 지난 1월 진씨 아들을 미성년자의제강간 혐의로 고소했다.

경찰은 진씨와 진씨의 전 사실혼관계 여성, 그리고 그의 아들, A양 등이 '조건만남'을 이용한 금품 갈취 범행에 연루됐을 가능성이 있는 것으로 보고 있다.