180억 들여 지은 파노라마워크를 포스코가 거져 준대도 고민인 광양시…왜?

▲광양 구봉산 파노라마워크 야경ⓒ광양시

전남광주 광양시의 명물로 떠오른 파노라마워크를 놓고 광양시의 시름이 깊어지고 있다.

포스코가 180억 원을 들여 지은 뒤 광양시에 기부채납 하기로 했으나 연간 3억5000만원이 드는 운영비 부담 탓에 이를 받아들여야 할 지 고민이다.

광양참여연대는 13일 논평을 내고 "파노라마워크의 기부채납과 관리·운영비 부담 등을 둘러싼 소모적 논쟁 보다는 지역의 미래를 위한 생산적인 협력과 합리적인 문제 해결의 계기가 되어야 한다"고 강조했다.

단체는 "이 문제 해결을 위해 포스코·광양시·광양시의회·시민사회 4자 간 실무협의체 구성하자"며 "기관별 역할과 책임, 운영비 분담 방안, 관광 활성화 실행 계획과 추진 일정을 구체화하고, 논의 과정과 결과를 시민들에게 투명하게 공개해 공감대와 신뢰를 형성해야 한다"고 주장했다.

이어 "기업의 사회공헌이 일회성 기부에 그치지 않고 지속 가능한 지역 상생으로 이어지고, 행정의 책임 있는 운영과 의회의 합리적인 지원, 시민사회의 참여가 더해진다면 파노라마워크는 대한민국의 모범적인 민관협력 관광시설로 성장할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

그러면서 "우리가 바라는 것은 어느 한쪽의 일방적인 양보나 희생이 아니라 기업과 행정, 의회와 시민사회가 서로의 필요를 이해하고 지혜를 모아 모두가 만족할 수 있는 지속 가능한 해법을 찾는 것"이라며 "구봉산 파노라마워크가 단순한 관광시설을 넘어 기업과 지역사회가 함께 성장하는 상생의 상징이 되기를 기대한다"고 강조했다.

파노라마워크는 포스코가 180억 원을 투입해 사회공헌사업으로 광양 구봉산 정상에 건립한 체험형 조형물이다. 폭 13~21m, 높이 27m, 총연장 365m의 나선형 경사로를 걸으며 바라보는 광양만과 남해안의 풍광이 압권이다.

이 시설은 지난달 8일 제막식을 갖고 시범 운영에 들어갔으며 이달 10일 정식 개장했으나 운영 예산을 둘러싼 기부채납 논란이 이어지고 있다.

광양시와 포스코는 올해 안에 파노라마워크 기부채납 관련 절차를 진행할 계획이었지만 연간 3억 5000만 원으로 추산되는 운영 예산을 놓고 광양시의회 등에서 기부채납에 대한 신중론이 제기되고 있어서다.

현재 포스코는 연내 기부채납을 원하고 있느나 광양시는 시한을 확정하지 않은 채 시설 검토 등을 거쳐 기부채납을 받겠다는 원칙론적인 입장을 보이고 있다.