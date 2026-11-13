한림성심대 교수법 특강…AI 기반 교육역량 강화

한림성심대학교(총장 문영식)는 지난 11일 교내 의료정보실습실에서 교원역량 강화를 위한 ‘AID 기반 Synergy Up 교수 지원 특강’을 했다.

이번 교육은 변화하는 AI 교육환경에 대한 적응력을 높이고 새로운 AI 교수법 습득으로 실제 수업에 적용 가능한 역량을 키우기 위해 마련됐다.

ⓒ한림성심대

전임교원 약 30여 명이 참석한 가운데 메타강원컨설팅 서효석 대표가 강의를 맡아 2시간 동안 진행됐다.

주요 내용은 △AI 멀티미디어 콘텐츠 제작 △AI 활용 맞춤형 학생 지도 및 평가 △수업 설계 및 준비 자동화 등이다.

AI 도구를 활용해 강의자료와 교육 콘텐츠를 효율적으로 제작하고 학생별 학습 수준과 특성에 맞춘 지도 및 평가 방안을 모색하는 등 실제 교육 현장에서 활용할 수 있는 내용에 중점을 뒀다.

김희수 교수학습지원센터장은 “앞으로도 교수들이 AI를 활용해 수업의 질을 높이고 학생 개개인의 특성을 고려한 맞춤형 교육을 실현할 수 있도록 다양한 교수역량 강화 프로그램을 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

한림성심대학교는 지난 5월 AI교육 및 활용을 지원하는 ‘AID 전환 중점 전문대학 지원사업’에 선정, 2028년 2월까지 약 20억 원 규모의 재정 지원을 바탕으로 AI 기반 교육 인프라를 구축하고 미래 산업을 선도할 실무형 전문기술인재 양성에 힘을 쏟고 있다.

AID 전환 중점 전문대학 지원사업은 전문대학을 지역 인공지능·디지털 교육 거점으로 육성하기 위해 2026년부터 2년간 총 240억 원을 지원하는 사업이다. 재학생·지역주민·재직자 대상 맞춤형 교육과정 개발과 산학협력, 학사 혁신 등을 추진하며, 전국 24개 사업단이 선정됐다.