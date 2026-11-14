일본 극우와 TV토론이 1천만회 역주행…'호루몽' 신숙옥, 혐오를 뚫고 살아남다

호루몽(곱창구이)은 자이니치의 문화입니다.

일본인이 내버린 내장을 주워 먹으면서 살아남은 것이죠.

산다는 것은 이기는 것입니다.

살아남았다는 것은 그 자체가 찬가입니다.

하지만 그러기 위해 죽을 만큼의 아픔을 견뎌야 했습니다." (18쪽)

2017년 일본 방송 프로그램 <뉴스여자>에서 허위 방송을 내보냈다. 당시 오키나와 미군기지 건설 반대 운동과 관련해 재일 인권운동가 신숙옥 씨는 북한의 지령을 받아 사람을 매수해 시위에 동원하는 등 일본을 혼란에 빠뜨리려는 인물이라는 내용이었다. 이 방송 후 신 씨의 삶은 완전히 달라졌다. 일본 극우들의 살해 협박과 스토킹에 시달렸고 가족의 안전까지 위협받는 상황에 이르렀다. 그는 결국 일본을 떠나 독일로 피신을 해야만 했다. 그러나 독일에서 아우슈비츠, 발칸반도, 사라예보 등 역사적 차별의 현장을 방문하며 도망치는 것으로 문제를 해결할 수 없다고 결심하게 된 그는 2018년 제작사 DHC텔레비전을 상대로 명예훼손 소송을 제기했다. 오랜 법정 투쟁 끝에 2021년 도쿄지방법원에서 '550만엔 배상' 판결을 받았고, 2023년 최종적으로 승소가 확정됐다.

▲영화 <호루몽> 포스터. 신숙옥 씨가 '가짜 뉴스'를 내보낸 방송사 사장으로 사과를 받는 모습이다. ⓒ 영화 <호루몽>

​신 씨가 이처럼 일본 극우의 표적이 된 것은 1999년으로 거슬러 올라간다. 그는 일본군 '위안부' 문제를 다룬 아사히TV의 토론 프로그램 <이의 있음!>에 출연해 너무나 인상적인 모습을 보였다. "일본 총리가 도게자(무릎 뚫고 앉아 이마를 바닥에 대고 엎드려 사죄)라도 해야 사과로 받아들이겠냐"는 말에 그는 일본 정치인들이 사과 후 망언이 이어지는 사태를 언급하면서 "사과하고 싶지도 않은데 사과하고 있으니 거짓말 같아 보인다는 거죠"라고 응수했다. "사과를 원하는 게 아니라 결국은 돈 얘기 아니냐?"는 비난에는 "저는 그 이야기는 인간에 대한 모욕이라고 생각한다"고 일침을 날렸다. 신 씨는 거칠고 무례한 일본 논객들의 언사에도 미소를 잃지 않았고 차분한 태도를 끝까지 반박했다. 하지만 카메라 앞에서 조금도 물러서지 않던 그는 방송이 끝난 뒤에야 복도에서 흐느꼈다. 상대의 주장에 충분히 반박하지 못했다는 자책 때문이었다고 한다. 신 씨의 이 영상은 그의 일대기를 담은 영화 <호루몽> 개봉과 맞물려 역주행해 1000만 조회수를 넘어섰다.

이일하 감독의 다큐멘터리 영화에서 출발한 책 <호루몽 – 살아남은 여자 신숙옥의 투쟁기> (신숙옥·이일하 지음)는 한 개인의 투쟁사를 넘어, 식민지와 분단, 차별의 역사를 관통해 온 자이니치(재일 조선인) 여성 3대의 연대기다. 제목인 '호루몽(ホルモン)'은 소나 돼지의 내장 요리를 뜻하는 일본어로, '버리는 것(放る物)'을 의미하는 간사이 방언에서 유래했다. 일본인이 내버린 내장을 주워 구워 먹으며 삶을 이어갔던 조선인들의 애환이 응축된 이 단어는, 배척당하면서도 끝내 뿌리내리고 살아남은 이들의 역사를 상징한다.

책은 평전과 역사 입문서, 대담집, 법정 기록의 성격을 아우르며 신숙옥이라는 인물을 입체적으로 조망한다. 1부에서는 1901년생 외할머니 이백란, 1934년생 어머니 김계선, 1959년생 신숙옥으로 이어지는 여성 3대의 생애를 따라간다. 타국에서 객사하더라도 고향에 소식이 닿기를 바라며 팔에 문신을 새긴 외할머니, 가난 및 가정폭력 속에서도 생활력을 잃지 않았던 어머니의 삶은 자이니치 100년의 거대한 물결이 한 가족의 일상에 남긴 상처를 고스란히 보여준다. 여기에 북송사업, 통명과 본명, 삼국인 등 한국 독자에게 낯선 역사적 개념을 백과사전처럼 정리해 이해를 돕는다.

고교 졸업과 함께 일본 이름(통명)을 버리고 본명 '신숙옥'을 택한 그는 인재 육성 회사를 세운 성공한 사업가가 되었지만, 경제적 성취에 안주하지 않았다. 자신이 겪은 차별이 구조적 폭력임을 깨달은 뒤, 자이니치 문제를 넘어 오키나와 미군 기지, 여성, 장애인, 이주민 등 사회적 소수자의 싸움에 기꺼이 연대하면서 인권운동가로 활발한 활동을 펼친다. 신 씨는 자신의 용기를 타고난 성격이 아니라, 그가 지나온 시간과 역사적 맥락 속에서 만들어진 것이라고 설명한다.

2부에 실린 소설가 민지형과의 대담은 인간 신숙옥의 매력이 더 두드러진다. 그는 모두에게 사랑받지 않아도 괜찮다면서 자신이 치열하게 싸운 만큼 다음 세대에는 더 많은 '프리라이더(무임승차자)'가 생겨나기를 바란다고 강조한다.

3부에서는 2017년 <뉴스여자>의 허위 방송 이후 거대 기업 DHC 텔레비전을 상대로 6년간 벌인 법정 투쟁의 과정을 사건 연표와 실제 판결문으로 기록해, 혐오와 가짜 뉴스에 어떻게 법적 책임을 물었는지 생생한 증거로 남겼다.

혐오가 일상이 된 시대, <호루몽>은 타인의 고통을 외면하지 않고 한발 내딛는 연대의 가치를 묻는다. 신숙옥은 머리말에서 차별과 폭력에 적극적으로 맞선 한국 여성들을 호명한다.

페미사이드에 맞서 끝까지 싸우는 한국 여성들의 모습은 내가 혼자가 아니라는 것, 한국은 멀지 않다는 것을 실감하게 해줍니다. 그래서 당신과 이어진 것이 정말로 기쁩니다. 당신도 혼자가 아닙니다."