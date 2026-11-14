'외국인 노동자가 크게 도움 안된다'는 대통령에게 <딸기이론>을 소개합니다

얼마 전 한국노총에서 운영하는 유튜브 채널에서 섹 알 마문 이주노조 수석부위원장을 만났다. 오랫동안 이주노동자를 위해 활동해 온 인물이다. 최근에는 <빨대>, <미호의 여정> 등 이주노동자의 삶을 주제로 하는 독립영화를 만들기도 했다. 최근 이재명 대통령이 한 발언을 그는 어떻게 생각하는지 궁금했다.

이 대통령은 지난 10월 27일 국무회의에서 농축산업계 인력 문제를 언급하며 "계속 일할 사람이 부족하다는 것이고, 외국인 노동자를 불러서 해도 국가 경제에 크게 도움이 안 된다. 전부 다 (자국으로) 송금해 버리니깐"이라며 이주노동자들의 혐오를 부추기는 발언을 했다.

그는 이 대통령의 발언에 상당히 화가 많이 나 있었다. 무엇보다 대통령이 이주노동자가 자신의 월급을 고국으로 송금하는 문제를 지적하는 건 앞뒤가 맞지 않는 이야기라고 했다.

"지금 대통령이 말하는 이주노동자들은 비전문취업(E-9) 비자로 온 분들이에요. 깻잎 농장 등 단순 노무현장에 배치되는 분들이에요. 그분들은 홀로 한국에 와서 먹는 거, 입는 거 아껴서 돈을 모으고, 그 돈을 고국에 보내요. 가족들이 거기 있으니깐요. 만약에 이분들이 가족을 한국으로 데려 올 수 있으면 고국에 돈을 보낼까요? 데려올 수 없으니 돈을 보내는데, 대통령은 그런 건 다 빼고 이야기하고 있어요."

가족을 초청할 수 있는 비자는 요건이 까다롭다. 논란이 되는 E-9 비자로는 가능하지 않다. 그나마 E-9 비자로 4년 이상 성실히 근무하고 일정 점수(한국어 능력, 소득 조건 등)를 충족할 경우, 숙련기능인력(E-7-4) 비자가 받아서 가족을 초청할 수 있다. 반대로 말하면 4년이 지나야 겨우 가족을 초청할 수 있는 시험을 볼 수 있다는 이야기다.

송금을 할수 밖에 없는 상황을 만들어 놓고는 왜 송금을 하느냐고 되레 이주노동자에게 책임을 돌리는 듯한 발언을 한 게 마문 씨는 문제라고 생각했다.

더구나 송금 금액마저도 대통령이 말한 것처럼 '전부 다'가 아니다. 2025년 통계를 보면 E-9 외국인은 자신들이 버는 것의 56.5%를 송금하는 것으로 조사됐다. 전부가 아닌 절반인 셈이다.

반면, 가족을 데려올 수 있는 전문취업 비자는 36.1%, 영주 비자는 5.5%였다.

▲ 경기도 이천시 부추 비닐하우스에서 부추를 수확하고 있는 캄보디아 여성 노동자들. ⓒ김사강

소설 제목에 '이론'이 붙은 이유

이번 논란을 보며 김숨 작가의 소설 <딸기이론>(민음사 펴냄)을 떠올렸다. 소설은 딸기 농장에서 일하는 미얀마 출신 이주노동자 샤빼가 동료 보파에게 쓰는 편지 형식으로 진행된다.

그 편지에는 걸어서는 읍내로 나갈 수 없는 외곽 어딘가의 농장에서, 아침부터 저녁까지 반복적으로 딸기를 따야만 하는, 견디기 힘든 추위와 더위가 반복되는 조립식 건물 내 방 한칸에서 자야 하는 이주민들의 차별과 소외가 담겨 있다.

소설 속 딸기는 이주노동자를 옥죄는 노동이지만 수천 킬로미터 떨어진 고향 가족을 부양할 수 있는 돈이기도 하다. 지긋지긋한 존재이나 희망의 씨앗이다.

편지 형식으로 이주민들의 삶을 이야기하는 구성인지라 등장인물의 내밀한 이야기처럼 들려 몰입도를 높인다. 여기에 디테일한 이주민들에 관한 '사실'로 객관성을 더했다.

김숨 작가는 언론과의 인터뷰에서 "딸기 따는 여자라는 존재가 왜 여기에 있는지, 어떻게 여기까지 오게 됐는지를 객관화해서 보여주고 싶었다"고 소설을 쓴 이유를 설명했다. 제목에 ‘이론’이 붙은 이유기도 하다.

대통령에게 이 소설을 권하는 이유

일본군 위안부 피해자와 강제이주 고려인, 조선소 산업재해 노동자 등을 소설로 다뤄온 김숨 작가는 이번에도 직접 이주민들을 만나 그들의 이야기를 들었다. 소설의 시작은 캄보디아 출신으로 깻잎 농장에서 일하던 여성 이주민과의 대화였다. 그녀는 임금 체불로 고용주와 소송 중이었다.

이후 경기 김포 이주 노동자 쉼터 등을 2년여 간 드나들며 여러 이주노동자들을 만나고 취재한 결과가 <딸기이론>이다.

그래서인지 소설의 내용은 매우 사실적이다. 시골 농장에서 일하는 여성 이주노동자들의 삶이 다큐멘터리 영상처럼 눈앞에서 한장 한장 넘어간다. 그렇게 읽다 보면 우리와는 관련이 없다고, 타자화 된 이주노동자가 어느샌가 우리 주변에 '누군가'처럼 느껴진다.

이주노동자가 "국가 경제에 크게 도움이 안 된다"는 이재명 대통령이 아직 이 소설을 읽지 않았다면 일독을 권한다.