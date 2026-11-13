“군복 벗고 기술로 여는 인생 2막”…춘천폴리텍대학, 제대군인 새 출발 응원

국가안보를 위해 헌신해 온 제대군인들이 한국폴리텍대학에서 익힌 기술을 바탕으로 새로운 출발에 나선다.

정부 산하 국책기술대학인 한국폴리텍Ⅲ대학(학장 지경배) 춘천캠퍼스가 12일 교내 융합공학관에서 전역(예정) 군인의 취업 역량 강화와 안정적인 지역사회 정착을 지원하는 중장년특화과정 수료식을 개최했다.

ⓒ춘천폴리텍대학

ⓒ춘천폴리텍대학

지난 8월부터 약 3개월간 진행된 이번 교육에는 군 생활 이후 새로운 진로를 준비하는 교육생들이 참여했다.

전기 분야인 '전기시스템제어 기초실무 및 현장실무과정'에서 22명, 공조 분야인 '냉동공조설비 유지관리 및 공조냉동설비 실무과정'에서 20명 등 총 42명이 현장 실무 중심의 교육을 마쳤다.

교육생들은 수료 후에도 자격 취득을 위한 도전도 이어가고 있다.

전기 분야 18명과 공조 분야 11명 등 총 29명이 국가기술자격 필기시험에 합격해 11월 말 실기시험을 앞두고 있으며, 다른 교육생들도 온수온돌기능사 등 관련 자격시험을 준비하며 재취업에 필요한 역량을 쌓고 있다.

이들의 새로운 출발을 돕기 위해 지역 유관기관도 힘을 모았다.

강원특별자치도 제대군인 정착지원센터는 수요 조사와 교육생 모집 홍보를, 춘천폴리텍대학은 맞춤형 실무교육과 자격 취득 지원을 맡았다.

제대군인 정착지원센터는 제대군인의 취업·귀농·귀촌·귀산촌·교육·정착 지원을 담당하고 있다.

춘천 고용복지+센터는 구직 등록과 1:1 취업 상담, 일자리 정보 제공 및 취업 연계를 지원하고 있다. 교육을 마치는 데 그치지 않고 배운 기술을 일자리로 이어갈 수 있도록 돕는다는 취지다.

춘천폴리텍대학은 제대군인의 재취업을 지원하기 위해 특화과정을 지난해 4개에서 올해 7개로 확대했다.

올해 제대군인 수료 인원은 129명으로 지난해 85명보다 44명 늘었으며, 연간 목표인원 109명을 넘어섰다. 전체 중장년 교육과정에서도 현재까지 목표인원 180명을 웃도는 205명이 수료했다.

지경배 학장은 축사를 통해 "오랜 군 생활을 뒤로하고 새로운 분야를 배운다는 것은 큰 용기가 필요한 일"이라며 "낯선 기술을 익히고 수료에 이른 여러분의 도전에 응원과 박수를 보낸다"고 말했다. 이어 "이번 수료가 배움의 마침표가 아니라 새로운 일상을 여는 출발점이 되길 바란다"며 "교육생들이 지역사회에서 기술인으로 자리 잡을 수 있도록 유관기관과 함께 취업 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

춘천폴리텍대학은 1973년 노동청 춘천직업훈련원으로 설립됐으며, 1987년 강원직업훈련원, 1996년 춘천기능대학으로 개편됐다.

한편, 한국폴리텍Ⅲ대학 춘천캠퍼스는 2027학년도 2년제 학위과정 수시 2차 신입생을 11월 27일까지, 직업교육과정 1차 신입생을 12월 4일까지 모집한다. 자세한 사항은 대학 홈페이지에서 확인할 수 있다.