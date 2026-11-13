상지대 앵커사업단, AI 활용 ‘찾아가는 장수사진 서비스’

상지대 앵커사업단(단장 김소형)은 11일 횡성대성병원(병원장 신형철)에서 횡성군 어르신을 대상으로 ‘찾아가는 AI 장수사진·시니어 사진관 서비스’ 리빙랩 프로그램을 운영했다.

이번 프로그램에는 박홍진 교수가 참여 책임을 맡아 AI 기술을 활용한 사진 촬영과 제작을 진행했다.

ⓒ상지대

프로그램은 상지대가 보유한 인공지능(AI) 및 디지털 이미지 처리 기술을 활용해 사진관 방문이 어렵거나 사진 촬영 기회가 적은 지역 어르신들에게 장수사진을 제공하고, AI 기술을 친숙하게 경험할 수 있도록 마련됐다.

이날 현장에서는 횡성군 어르신 약 40명을 대상으로 사진을 촬영한 뒤 AI 기술을 활용해 얼굴과 피부톤, 배경 등을 자연스럽게 보정하고 고품질 사진으로 제작해 전달했다.

특히 촬영부터 AI 이미지 보정, 사진 인화와 전달까지 전 과정을 현장에서 진행해 어르신들이 별도의 이동 없이 사진 서비스를 이용할 수 있도록 했다.

상지대 앵커사업단은 생성형 AI와 디지털 이미지 처리 기술을 활용해 얼굴 보정, 피부톤 개선, 배경 변경, 의상 합성 등 개인별 맞춤형 이미지 편집을 진행하고 있다.

이를 통해 어르신 개개인의 자연스러운 모습을 살리면서 완성도 높은 장수사진을 제작하고 있다.

박홍진 교수는 “AI 기술이 산업이나 연구 분야뿐만 아니라 지역 어르신들의 일상에 직접적인 행복과 가치를 제공할 수 있다는 점에서 이번 리빙랩의 의미가 크다”며 “장수사진을 받아보시고 기뻐하시는 어르신들의 모습을 통해 AI 기술을 활용한 지역사회 공헌 서비스의 가능성을 확인할 수 있었다”고 말했다.

상지대 앵커사업단은 이번 횡성대성병원 프로그램을 시작으로 횡성군 내 경로당과 횡성군장애인종합복지관 등으로 서비스를 확대할 계획이다. 어르신과 장애인, 이동 취약계층 등 디지털·문화서비스 이용에 어려움이 있는 지역주민을 대상으로 찾아가는 서비스를 지속적으로 제공할 예정이다.

한편, ‘찾아가는 AI 장수사진·시니어 사진관 서비스’는 상지대 앵커사업의 지역사회 연계 프로그램이다. AI 기술을 활용한 사진 서비스를 통해 횡성 지역 어르신과 사회적 소외계층의 정서적 만족감과 자아존중감을 높이고, 지역 간 문화·복지서비스 접근성 격차를 줄이기 위해 추진하고 있다.

상지대학교 앵커사업단은 강원 남부권의 산업·인재·지역을 연결하는 혁신 거점으로, 반도체·바이오헬스·푸드테크·의료기기 등을 중심으로 인재 양성과 산학협력, 기술사업화, 창업, 외국인 유학생 정주 지원을 추진하고 있다.