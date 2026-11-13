경동대앵커사업단, 상하이 국제식품박람회 참가

경동대학교 앵커사업단(단장 박현욱)이 10일부터 사흘간 중국 상하이에서 열린 ‘제1회 Korea Food World Expo’에 참가해 경동대앵커사업단과 속초시, 속초지역 산업체 간 협력체계인 ‘G-Tech Bridge’ 기반에서 이룬 산학협력 성과물을 선보였다.

이들은 이번 국제식품박람회에 속초시청이 설치 운영하는 홍보부스에서, 경동대앵커사업단과 지역 산업체가 공동 연구개발(R&D)한 재품을 전시 소개했다.

ⓒ경동대

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특히 경동대가 ㈜씨월드(대표 이학도)와 공동 개발한 연어껍질부각을 메인 제품으로 전시하고, 현장 시식 행사 등을 통해 해외 바이어와 참관객들의 큰 관심을 끌었다.

연어껍질부각은 수산물 가공 과정에서 나온 연어 껍질을 원료로 한 수산물 업사이클링 제품이다.

폐기되던 부산물에 가치를 부여해 상품화했다는 점에서 의미가 크며, 대학 연구개발 역량과 기업의 제조·생산 기술이 결합한 대표적 산학협력 성과이다.

이들은 바이어들에게 속초 수산식품의 차별성과 우수성을 알리고 있다.

제품 문의와 관심이 이어지면서, 해외 유통망 확보 및 신규 거래처 발굴 기대감도 높아졌다.

이러한 관심이 실제 수출 상담과 계약으로 이어질 경우, 강원지역 기업의 매출 증대와 해외시장 진출 확대에도 실질적 도움이 될 것으로 기대된다.

경동대학교 앵커사업단은 지역과 대학의 상생을 목표로 맞춤형 인재 양성, 교육·연구·산학협력, 지역혁신 플랫폼 구축을 추진하고 있으며 웰니스관광·수산물 업사이클링·로컬창업·교원창업·학생 취업·창업 지원 등을 운영하고 있다.