상지대, 교양교육 우수사례 공유…미래형 인재 양성 방안 논의

상지대(총장 방정균) FIND칼리지 교양교육센터는 11일 교내 학술정보원 4층 AV-ROOM에서 총장과 주요 보직자, 교직원 등이 참석한 가운데 ‘2026학년도 FIND칼리지 교양교육 성과확산 포럼’을 개최했다.

이번 포럼은 대학혁신지원사업의 일환으로 교양교육 과정의 주요 운영 성과를 공유하고, 융합형 교양교육과 학생 주도적 학습 모델의 확산 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

ⓒ상지대

행사는 방정균 총장의 축사를 시작으로 3개 주제 발표와 질의응답 및 종합토론 순으로 진행됐다.

주제 발표에서는 ▲학생이 직접 참여해 교육과정을 기획하는 ‘학생이 설계하는 교양교과목 아이디어 공모전’(김성윤 교양교육센터장) ▲교양과목 ‘초급 한국어’ 수업 운영 사례(김유현 한국어교육학과 교수) ▲문화·예술·관광 융합형 교양교육의 운영 성과와 발전방향(전영철 FIND칼리지 학장) 등 세 가지 사례가 소개됐다.

참석자들은 학생 참여형 교육과정 기획과 교양 수업 운영 사례, 학문 간 융합을 활용한 교육과정의 성과를 공유했다.

이어 김성윤 교양교육센터장이 좌장을 맡아 진행한 종합토론에서는 대학기관평가인증과 변화하는 교육 환경에 대응하기 위한 교양교육의 질적 제고 방안과 교내 성과 확산 체계 구축 등을 주제로 의견을 나눴다.

방정균 총장은 축사에서 “최근 대학혁신 및 대학기관평가 등 고등교육 패러다임 변화 속에서 학생들의 기초학문 역량과 융복합적 문제해결 능력을 키워주는 교양교육의 중요성이 그 어느 때보다 강조되고 있다”며 “대학혁신지원사업과 연계한 이번 포럼이 교내 교양교육의 우수 성과를 널리 확산하고, 미래형 인재 양성을 위한 교육 기반을 더욱 강화하는 계기가 되기를 기대한다”고 말했다.

상지대 FIND칼리지 교양교육센터는 앞으로도 학생들의 수요와 교육 환경의 변화를 반영한 융복합 교양 교과목을 개발·운영하고, 교원의 수업 개선 지원과 교육 성과 공유를 이어갈 계획이다.

대학혁신지원사업은 교육부와 한국연구재단이 대학의 자율 혁신과 미래 인재 양성을 지원하는 국가 재정지원사업이다. 3주기는 2025년부터 2027년까지이다.