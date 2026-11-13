필리핀 DLSU-D 관광호텔대학 학생들, 경동대학교 방문

경동대학교는 11일 필리핀 데라살대학교-다스마리냐스(De La Salle University – Dasmariñas 이하 DLSU-D) 관광호텔대학 학생과 교원 94명이 경기 양주 메트로폴캠퍼스를 방문, 학생들의 전공 체험과 양교간 협력 양해각서 체결을 진행했고 밝혔다.

프린세스 조이 부엔비아헤 관광경영학과장, 풀레프로 알베르토 마드릴레호스 호텔경영학과장, 아이린 게코 대외협력실장이 인솔한 DLSU-D 학생들은, 특히 항공서비스학과와 호텔관광경영학과에 큰 관심을 나타냈다.

ⓒ경동대

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항공서비스학과에서는 항공기 기내 안전 실습을 체험하고, 호텔관광경영학과에서는 관광산업 발전방안 토론에 참여했다.

두 대학은 MOU도 체결했다.

양 측은 ▷교원 교류 및 특별 강연 ▷공동 연구 ▷사회봉사 활동 ▷학술 간행물·학습자료 교환 ▷학생 교류 등의 분야에서 협력을 약속했다.

경동대는 또 DLSU-D와 관광·호텔경영 분야 ‘2+2 복수학위’ 등 교육과정 연계와, 학생 및 교수간의 단기 직무연수 프로그램 운영도 계획 중이다.

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경동대 전성용 총장은 “필리핀이 6·25 때 아시아에서 가장 먼저 전투부대를 파견한 사실을 상기하며, 필리핀 젊은이들이 76년 전 평화를 지키려 왔고, 오늘은 배우기 위해 다시 왔다. 교육은 양국의 우정을 다음 세대로 잇는 가장 좋은 길”이라고 강조했다.

또 “필리핀 학생들이 글로벌 인재로 성장하도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

경동대학교 항공서비스학과는 2021년 7월 양주캠퍼스에 신설된 수도권 최초의 4년제 일반대학 학과이다. 개설 직후 항공사와 환대산업 분야 업무협약을 맺고 현장실습과 취업설계 체계를 운영했으며, 2022년에는 취업률 93.3%를 달성했다.