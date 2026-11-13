강원농협, 김장시장 끝으로 농심천심 목요장터 성료

농협강원본부(본부장 김병용)는 12일 농심천심 목요장터에서 김장철을 맞아 김장시장을 개최하고, 올해 장터 운영을 성황리에 마무리했다.

이번 행사는 한 해 동안 장터를 찾아준 소비자들에게 감사의 마음을 전하고 김장철 장바구니 부담을 덜어주기 위해 배추, 무 등 강원산 김장재료와 강원한우·한돈 할인판매를 진행했다.

ⓒ농협강원본부

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또한 동춘천농협 로컬푸드출하회 주부 회원들이 참여한 김장 시연과 시식행사도 진행됐다.

아울러 ‘농심천심(農心天心) 운동’과 연계한 이웃 나눔을 실천하고자 이날 담근 김장김치 200kg을 약사 명동 행정복지센터에 직접 전달했다.

농협강원본부 김병용 본부장은 “올 한해 목요장터를 찾아주신 소비자 여러분과 참여 농업인께 감사드린다”며 “앞으로도 강원농협은 농심천심 운동의 가치를 확산하는 장으로서 농업인과 소비자가 상생하는 직거래장터를 운영하겠다”고 밝혔다.

강원농협은 강원 농산물의 우수성을 알리고 농업인들의 판로 확대를 위해 매년 농산물 성출하기 간 목요장터를 운영하고 있다.

농심천심운동은 농업·농촌의 가치에 대한 국민 공감대를 높여 지속 가능한 농업과 농촌을 만들려는 농협의 범국민 참여 운동이다. 농산물 소비와 농촌 방문, 재능나눔, 귀농·귀촌 등을 추진하고 있다.