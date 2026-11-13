조합 대의원 겸 마을 이장에 32만원 어치 술 접대한 조합장 입후보예정자 고발

▲전남광주선관위청사

고흥군선거관리위원회는 내년 3월 3일 실시하는 제4회 전국동시조합장선거와 관련해 조합원에게 기부행위를 한 혐의로 모조합장선거 입후보예정자 A씨를 경찰에 고발했다고 13일 밝혔다.

고흥선관위에 따르면 A씨는 지난 5월 말경 선거와 관련해 자신을 격려한 모조합 대의원이자 마을 이장인 B씨에게 주류 등 32만 원 상당의 향응을 제공한 위반한 혐의다.

'공공단체등 위탁선거에 관한 법률' 제35조(기부행위제한) 제1항에 따르면 후보자가 되려는 자는 기부행위 제한기간 중에 기부행위를 할 수 없으며, 이를 위반할 경우 같은 법 제59(기부행위의 금지·제한 등 위반죄)에 따라 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하고 있다.

고흥군선관위 관계자는 "금품선거 근절을 위해 위법행위에 대한 사전 안내·예방활동을 강화하는 한편, 금품·향응 제공 등 위법행위에 대해서는 신속하고 엄정하게 조치해 깨끗하고 공정한 선거분위기 조성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.