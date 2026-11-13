경동대 중앙도서관, 대한민국색채대상 ‘그린상’ 수상

경동대학교는 12일 원주 메디컬캠퍼스 중앙도서관의 ‘미래형 AI 스마트 디지털 학습공간’이 지난 10월 31일 (사)한국색채학회 주최 ‘제24회 대한민국색채대상’에서 그린상(GREEN PRIZE)을 수상했다고 밝혔다.

이 공간은 ㈜고미건축디자인이 설계·시공했다.

ⓒ경동대

이번 수상은 경동대 중앙도서관 미래형 학습공간의 우수성을 한국색채학회가 평가한 결과이다.

경동대는 이를 기념해 11일 김노환 메디컬캠퍼스 부총장, 홍정주 중앙도서관장, 안현주 고미건축디자인 부사장 등이 참석한 가운데 관련 현판식을 가졌다.

대한민국색채대상은 국내 색채문화 발전과 색채산업의 경쟁력 강화를 위해 우수한 색채 디자인과 실용적 활용 가치를 종합적으로 평가해 시상하는 상이다.

특히 그린상(GREEN PRIZE)은 마음을 움직이고 공감을 이끌어내는 '감성의 힘'을 상징한다.

경동대의 도서관 학습공간 개선은 기존의 획일적 열람 중심 도서관을 탈피해 AI기술과 디지털 인프라를 융합한 미래지향 학습환경 조성에 중점을 뒀다.

ⓒ경동대

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이용자의 심리적 안정과 학습 몰입도를 높이려 체계적 색채디자인을 적용했으며, AI 기반 맞춤형 학습과 소통·협업 공간이 “기능성과 심미성을 조화롭게 구현했다”는 평가를 받았다.

홍정주 중앙도서관장은 “중앙도서관이 열람 공간을 넘어 AI와 디지털 기술, 감각적 공간 디자인이 어우러진 창의 융합적 학습장으로 발전하였다는 입증”이라며, “도서관이 자기주도적 학습과 창의·소통의 학습환경이 되도록 지속적으로 개선하겠다”고 말했다.

경동대학교 중앙도서관은 양주 메트로폴캠퍼스 우당관 2층과 원주 메디컬캠퍼스 우당관 9층에 있으며, 양주 우당도서관은 2008년 기공해 2010년 11월 5일 준공됐다. 원주 캠퍼스는 인공지능과 디지털 기반 학습공간으로 개선돼 2026년 대한민국색채대상 그린상을 받았다.