삼척시의회 김원학 의장, 국민건강보험공단 삼척지사 일일명예지사장 위촉

삼척시의회 김원학 의장은 12일 국민건강보험공단 삼척지사 일일명예지사장으로 위촉돼 공단의 주요 업무를 체험하고 시민들과 소통하는 시간을 가졌다.

이날 김원학 의장은 위촉장 전달식을 시작으로 제증명 발급 등 민원 업무를 체험했다.

ⓒ삼척시의회

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이어 공단의 주요 업무와 민원 서비스 현황에 대한 설명을 보고 받고, 건강보험 제도 운영과 지역 주민들이 체감하는 의료복지 관련 사항을 살펴봤다.

또한 공단 직원들과 소통하며 일선 현장의 애로사항을 청취하고, 시민들이 보다 편리하게 건강보험 서비스를 이용할 수 있도록 공단의 역할과 지역사회 협력 방안에 대해서도 의견을 나눴다.

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김원학 의장은 “공단의 주요 업무를 이해하고 시민들의 건강보험 관련 민원을 현장에서 직접 접할 수 있어 뜻깊은 시간이었다”며, “앞으로도 시의회와 공단 간 긴밀한 소통과 협력을 바탕으로 시민의 건강 증진을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

국민건강보험공단 삼척지사는 건강보험 자격 관리와 보험료 부과·징수, 제증명 발급 등 민원 업무를 처리하고 있다. 삼척시정신건강복지센터와는 장기요양 수급자와 독거노인 등 정신건강 취약계층을 위한 상담·교육 협력도 추진하고 있다.