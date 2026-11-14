서울랩스+바이트컴퍼니, 블록체인 콘텐츠 제작·유통 협력

서울랩스와 바이트컴퍼니가 미디어 콘텐츠 분야에서 전략적 파트너십을 맺고 블록체인 전문 콘텐츠 제작과 유통을 위한 협력에 나선다.

양사는 전략적 파트너십을 체결하고 각사가 보유한 콘텐츠 전문성과 미디어 네트워크를 활용해 협력 범위를 확대하기로 했다고 10일 밝혔다.

이번 협력으로 블록체인 기술 콘텐츠 등과 관련한 개발, 유통에 시너지 효과를 내겠다는 것이다. 협약식에는 김태헌 바이트컴퍼니 대표이사(CEO)와 고영수 서울랩스 최고전략책임자(CSO)가 참석했다.

서울랩스는 블록체인 인프라와 디지털 금융 기술을 기반으로 다양한 산업에 적용할 수 있는 서비스를 개발하는 기업이다. 블록체인 기술의 실질적 활용과 대중화를 목표로 사업 영역을 확대하고 있다.

바이트컴퍼니는 콘텐츠와 인공지능(AI) 솔루션을 기반으로 금융 플랫폼과 고객을 연결하는 경제·금융 콘텐츠 기업이다. 경제 미디어 운영을 통해 확보한 콘텐츠 전문성과 자체 AI 기술을 결합해 금융기업을 대상으로 콘텐츠·AI 솔루션을 제공하고 있다.

이번 협약에 따라 서울랩스는 블록체인 산업과 기술을 주제로 한 전문 콘텐츠를 제공하고, 바이트컴퍼니는 콘텐츠 제작·유통 역량을 토대로 이를 폭넓은 독자층과 업계 관계자에게 전달한다.

양사는 특히 블록체인 주요 기술과 시장 동향을 독자가 쉽게 이해할 수 있는 콘텐츠로 풀어내 블록체인 산업에 대한 이해도를 높인다는 구상이다. 기술 중심의 정보를 경제·비즈니스 관점에서 재구성해 일반 독자와 업계 관계자가 보다 쉽게 접할 수 있도록 한다는 계획이다.

고영수 서울랩스 CSO는 "블록체인은 산업 현장과 일상에 빠르게 가까워지고 있지만, 정보는 여전히 어렵게 느껴진다는 이야기가 많다"며 "바이트컴퍼니와 함께 서울랩스가 현장에서 쌓은 경험과 전문성을 독자가 쉽게 이해할 수 있는 콘텐츠로 전하겠다"고 말했다.

양사는 이번 파트너십을 계기로 블록체인과 경제·비즈니스 분야를 연결하는 콘텐츠 협력 체계를 구축하고 전문 콘텐츠 제작과 유통을 단계적으로 확대할 계획이다.